El cordobés Marcelo Rojo acabó con su rostro ensangrentado, tanto que casi no podía ver y perdió por nocaut ante el canadiense Charles Jourdain en el tercer y último round del combate de peso pluma que marcó su debut en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa de Artes Marciales Mixtas (MMA) más prestigiosa del mundo.

El “Pitbull” Rojo, de 32 años, sostuvo la pelea con intercambio de golpes durante los dos primeros asaltos pero en el último fue nítidamente superado por un adversario que mostró más pericia y golpe contundente y certero.

En el último tramo de la pelea, que se llevó a cabo en el octágono del complejo Apex de Las Vegas, el luchador de Río Cuarto cayó dos veces y en el suelo recibió un duro castigo del canadiense.

Marcelo Rojo perdió en la UFC Instagram

Rojo fue el cuarto argentino en debutar en la UFC después del “Rasta” Santiago Ponzinibbio (2013-2021), el “Ninja” Guido Cannetti (2014-2020) y Laureano Staropoli (2018-2020).

Su estreno estaba inicialmente programado para el pasado 27 de febrero ante el brasileño Raoni Barcelos, quien dio positivo de Covid-19 y obligó a la cancelación del choque.

No obstante la derrota, el cordobés dejó un mensaje esperanzador en sus redes sociales. Y en su cuenta de Instagram confesó: “Pelee con el alma como siempre peleo, y voy a seguir peleando. Gracias a todos ustedes por sus buenas vibras. Ahora no más estoy un poco hecho mierda de la cara, pero aún así te puedo robar a tu novia , así que no te zarpes gil. Hay Pitbull para rato.

El historial de MMA del “Pitbull” Rojo quedó con 16 victorias (14 por finalización) y siete derrotas.