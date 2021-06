La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por amplia mayoría y envió al Senado, el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. El mismo establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación vigentes regulares.

La iniciativa, denominada Ley Diana Sacayán - Lohana Berkins, quien fueron reconocidas defensoras de la inclusión laboral formal trans y travesti, fue aprobada a la 1.20, tras debatirse durante tres horas con 207 votos positivos, 11 negativos y siete abstenciones.

Cámara de Diputados.

La propuesta también evalúa que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y la permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

En este marco, la ley define a las “personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.

La presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, inició diciendo: “Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo”. “Esta Ley ataca al patriarcado, ataca el biologicismo. Estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y desmontando el binarismo”, añadió.

Su compañera de bloque, Gabriela Estévez, señaló: “Hoy seguimos transitando ese camino a la reparación que comenzó en el 2004, cuando Diana Sacayan decía, ‘hasta que no podamos ponernos en la piel del otro, no vamos a poder pensarnos como sujetos transformadores de la realidad’. Y éste proyecto se trata de eso. Es un paso más”.

“El propósito de esta Ley es que las travestis y mujeres trans puedan desarrollar sus proyectos de vida sin verse obligadas a migrar hacia las grandes ciudades para prostituirse, que los pibes trans no tengan que vivir sus identidades en la clandestinidad para acceder cuanto mucho a trabajos precarizados”, enfatizó en su discurso.

En ese sentido, añadió: “Especialmente, que las infancias trans de todo el país, y sobre todo del interior profundo, puedan tener un presente y un futuro rodeadas de mucho amor y con pleno goce de su ciudadanía”.

CUPO. Establecen un 1% en el Senado.

Por el Frente de Todos, Mara Brawer, manifestó: “Este congreso tiene pendiente la Ley de Reparación Histórica para las personas trans de más de 40 años: es una manera de dar respuesta desde el Estado a quienes tienen su salud dañada, un pronóstico de vida corto y que ni con esta ley van a alcanzar un trabajo”.

El diputado por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, indicó que los representantes de este colectivo fueron “tratados como ciudadanos de tercera“. “Hoy contamos con una libertad más y una vergüenza menos para que en nuestra sociedad podamos caber todos”, sostuvo.

Por su parte, Enrique Estévez, advirtió que la dirigencia política aún está “lejos de saldar la deuda que el Estado tiene este colectivo”. “Estamos hablando de personas, que tienen una expectativa de vida de 40 años. Entonces cada día en el que nosotros como Estado no podemos garantizar todos los derechos de estas personas no vamos a poder Garantizar una reparación de las generaciones mayores de este colectivo”, apuntó.

Mónica Schlotthauer por la Izquierda Socialista, quien juró en reemplazo de Nicolás Del Caño expresó: “Tehuel perdió la vida yendo a buscar un trabajo clandestino porque todavía no se aplica el cupo en la provincia de Buenos Aires y tampoco en otras provincias que también lo tienen”, recordó la legisladora en referencia al caso del joven desaparecido hace tres meses.

“Hay que ser muy valiente para defender ser mariposas en una sociedad guiada por gusanos de una putrefacta moral, misógina y antiderecho”, aseveró la legisladora.

El cupo laboral trans deberá cumplirse también en el Ejército.

Por su parte, la radical Roxana Reyes calificó la jornada como “un día histórico, de reconocimiento de derechos”. “Siempre que se trate de reconocimiento de derechos vamos a acompañar y reivindicar tanto tiempo de silencio, discriminación, olvido y abuso”, completó.

Flavia Morales puntualizó que se trata de un colectivo que fue el “más estigmatizado y vulnerabilizado”, convirtiéndose en víctima de “reiteradas violaciones a sus derechos humanos”.

Leonardo Grosso destacó que esta iniciativa “es el resultado de lucha de compañeros y compañeres” para “garantizar la igualdad en la Argentina tan desigual”. El representante del Frente de Todos instó a “los diputados, diputadas y diputades que hagamos un esfuerzo para que sean 257 y no 18 las compañeras travesti, trans, en el Congreso”.

El diputado Alejandro García , justificó su rechazo a la iniciativa porque en su articulado la propuesta establece -amparándose en la no discriminación- que se garantiza a los postulantes que “no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales o penales porque resultan irrelevantes para el acceso del puesto laboral “.

“Es un pésimo antecedente que este cuerpo se atribuya qué delitos son de relevancia y resultados no lo son”, argumentó el legislador que recibió algunos abucheos desde los palcos que ocuparon representantes de los grupos travesti-trans.

Alegría de los grupos travesti-trans por la media sanción de Diputados

La Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans celebraron la media sanción de la Ley Diana Sacayán - Lohana Berkins aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación este viernes por la madrugada.

La iniciativa, que ahora paso al Senado, es el resultado de un texto de unidad impulsado por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ + de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en conjunto con las diputadas nacionales Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Cristina Álvarez Rodríguez, integrada por más de 250 entidades.

Según las organizaciones, “nueve de cada diez personas travestis y trans no cuentan con un trabajo registrado, condicionando a la mayoría de ellas al ejercicio de la prostitución y, como extensión, a la violencia institucional y el deterioro de su salud integral“. “Además, la situación del colectivo ha empeorado notablemente durante la pandemia”, sostienen.

Actualmente, el cupo ya fue decretado para la Administración Pública Nacional y el Senado. También se aprobaron leyes de cupo y/o inclusión laboral travesti trans en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, así como ordenanzas similares en más de 50 municipios de todo el país.

La media sanción aprobada en la Cámara baja establece un cupo laboral travesti trans del 1% en el ámbito público, incentivos para las empresas privadas que contraten personas travestis y trans y apoyo financiero a proyectos productivos travestis trans, entre otros aspectos.

Con información de Télam.