Si bien el presidente Alberto Fernández ratificó este martes que su expectativa es mantener un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, en el marco de su gira por Europa para avanzar en las negociaciones por la deuda, desde el organismo internacional todavía no confirman ese futuro encuentro.

“Con Kristalina Georgieva hemos hablado cada vez que lo hemos necesitado. Si coincidimos en el viaje, tal vez podamos vernos”, dijo Fernández cuando le preguntaron si tenía previsto verse con la titular del Fondo durante su visita a Roma, Italia.

Acuerdo. Fernández y Georgieva dieron luz verde al tramo final de las negociaciones.

No obstante, voceros del organismo multilateral de crédito indicaron a Vía País que aún no se contempló esa reunión en la agenda oficial de Georgieva, aunque no descartaron que se pueda definir sobre la marcha.

Fernández expuso su expectativa en torno a la posibilidad de dialogar cara a cara con Georgieva tras un encuentro que mantuvo este martes con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

El presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa junto a Pedro Sánchez, su par español. EFE

El presidente argentino aprovechó el encuentro con Sánchez para agradecer el respaldo del Gobierno español en las negociaciones que la Argentina mantiene con el FMI, y ratificó su pedido para que el organismo suspenda “la aplicación de esas sobretasas a los países que se excedieron en el cupo crediticio”.

“Objetivamente lo que hace es triplicar la tasa que se paga. Que se suspenda en la pandemia y que espero que en octubre el FMI la trate y de una vez por todas las elimine”, agregó.

El encuentro entre Fernández y Georgieva podría darse en Italia

La reunión de Fernández con Georgieva podría concretarse durante la visita oficial del Presidente a Italia. El jueves, está previsto que la comitiva oficial sea recibida por el papa Francisco en el Palacio Apostólico.

Actores. El papa Francisco, Georgieva -del FMI- y Martín Guzmán, en una reunión a comienzos de este año en el Vaticano, cuando arrancaba la gestión de Alberto Fernández. (AP / Archivo)

Allí, el Jefe de Estado mantendrá una audiencia privada con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Luego, el mandatario almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para luego tener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi.

Portugal apoya a la Argentina ante el FMI

El presidente Alberto Fernández brinda una rueda de prensa junto a su par portugués, António Costa. EFE

Este lunes, el presidente recibió el apoyo de Portugal, expresado por su primer ministro António Costa, en las negociaciones que la Argentina mantiene con el Fondo por la reprogramación de la deuda de alrededor de 45.000 millones de dólares.

“La Argentina tiene el apoyo de Portugal en la negociación con el FMI. Intentaremos sensibilizar al organismo”, dijo el Primer Ministro de Portugal en una conferencia de prensa que se realizó en el Palacio de Sao Bento, la residencia oficial del primer ministro, en la ciudad de Lisboa.

