Una aseguradora demandó a Apple por un iPad que habría iniciado un incendio. El hecho ocurrió el año pasado en Estados Unidos, en Filadelfia, y la queja fue presentada este mes ante un tribunal de aquel Estado.

La firma Allstate Insurance, que pagó 142.000 dólares a su cliente por los daños del incendio, indica en su demanda que el incendio se provocó como “resultado de uno o más defectos y/o mal funcionamiento en el iPad, en su sistema eléctrico o en su batería”.

Tras el desembolso a su cliente, la empresa contrató a un estudio de abogados para pedirle el resarcimiento económico a Apple.

En la queja, la aseguradora argumenta que su cliente no modificó su iPad, que no lo usó en forma indebida y que no alteró el dispositivo más allá de los permisos que contempla Apple. Asimismo, señalaron que el accidente se debió a una “condición defectuosa e irrazonablemente peligrosa” del dispositivo.

Cabe destacar que la gran mayoría de los smartphones y tablets usan baterías de ion de litio, un material que es inflamable, y el sobrecalentamiento es una de las principales causas de una posible explosión.