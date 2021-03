Como suele suceder con la mayoría de las aplicaciones, su desarrollo responde a las necesidades cada vez más avanzadas de los usuarios y es por ello que las compañías apelan a las actualizaciones para ir agregando nuevas funcionalidades. Este es el caso de Whatsapp, que esta semana comunicó que hay una nueva versión disponible en las App Store.

El único problema con las actualizaciones de la aplicación de mensajería es que en algunos modelos de iPhone, los teléfonos inteligentes de Apple, esta versión ya no será compatible, ya que la compañía dejó de dar soporte a iOS 9. Todos los iPhone que sigan utilizando ese sistema quedarán incapaces de poder utilizar WhatsApp.

La nueva versión de Whatsapp incluye mejoras en los mensajes temporales, un buscador de stickers (una funcionalidad muy ansiada por los usuarios) y nuevos fondos de pantalla personalizados.

REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

En qué modelos de Iphone dejará de funcionar Whatsapp

Algunos de los modelos que no podrán actualizar la última versión de WhatsApp son aquellos anteriores al iPhone 4s, los cuales solo cuentan con actualizaciones hasta la versión iOS 9.3.6, una versión anterior a la requerida para instalar las modificaciones de la aplicación. De la misma forma, las actualizaciones del sistema no podrán ejecutarse en productos como el iPad 2 y 3, e iPad mini 1 y el iPod touch 5G.

En estos modelos de Iphone seguirán disponibles las actualizaciones y la app

Los dispositivos Apple antiguos que cuentan con iOS 10 son los iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7, así como el Plus SE. Vale destacar que todos los modelos a partir del iPhone 5 pueden actualizar su sistema hasta el iOS 10.3.4.

Cómo saber qué versión es tu iPhone

Para chequear la versión de tu iPhone se debe abrir “Configuración” e ingresar a “General”. Luego hay que presionar “Información”, donde se verá la versión de iOS del dispositivo.