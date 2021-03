Más de 5 mil horas de contenidos de todas las marcas y series para todas las edades: la propuesta de la plataforma de streaming, Paramount+, perteneciente a ViacomCBS, que estará disponible a partir de mañana en Argentina y toda Latinoamérica.

El nuevo lanzamiento ingresará al mercado liderado por Netflix, y en el que también compiten diferentes plataformas internacionales y nacionales, como por ejemplo Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ o Starzplay, Flow, Contar y Cine.ar.

Paramount+ estará disponible tanto en el sitio web ParamountPlus.com, como en dispositivos móviles con sistema iOs o Android, y en la televisión. El costo de la suscripción será de $299 mensuales.

John Travolta protagoniza "The fanatic".

El contenido reúne programaciones de diferentes canales tales como MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET, Paramount Television, Showtime y Telefe Internacional.

También ofrece una extensa lista de programaciones para los más chicos y cuenta con un spin-off de “Bob Esponja”.

“The Affair”, “Dexter”, “Ray Donovan”, “Yellowstone”, “Two Weeks to Live”, y “The Man Who Fell to Earth” son algunas de las series que integran la grilla.

Además, entre las múltiples opciones, se destaca “The First Lady”, protagonizada por la actriz estadounidense, Viola Davis, quien lleva adelante el rol de la ex primera dama, Michelle Obama.

En lo que respecta al cine, Paramount+ tendrá grandes estrenos tales como “The father”, cuyos protagonistas son Anthony Hopkins y Olivia Colman; “The Fanatic”, con John Travolta, y The Outpost”, interpretada por Orlando Bloom.