Daniel Scioli, embajador de Argentina en Brasil, desmintió al ministro de economía de Brasil Paulo Guedes, que lo acusó de haber escrito una carta en la que los expresidentes Lula y Cardoso defienden la integridad del Mercosur. El ministro señaló que el funcionario con asiento en Brasilia negoció la carta de apoyo de los expresidentes en favor de la posición del Gobierno de Alberto Fernández para evitar que el país vecino empuje un cambio en el arancel del bloque regional.

La carta de Scioli:

El ministro de economía de Brasil, Paulo Guedes, me atribuyó erróneamente ayer la redacción de la carta en la que los ex-presidentes Lula y Cardoso defienden la integridad del Mercosur, y manifiestan que no es momento de reducir el arancel externo común de manera unilateral. El Ministro señaló también que Argentina impedía la modernización del bloque. Quiero manifestar que esas declaraciones no se condicen con el espíritu de unidad y compromiso con la integración bilateral que siempre he promovido en todos mis encuentros con gobernadores, empresarios y líderes políticos en favor de la integración de ambos países y la profundización del vínculo entre Argentina y Brasil.

La posición argentina sostenida por el Presidente Alberto Fernández no es ideológica sino que busca una modernización racional del Mercosur consistente con los tiempos actuales, defendiendo el empleo y desarrollo de las industrias de Argentina y Brasil. Nuestro país ha presentado numerosas propuestas de modernización a Brasil en los últimos meses que preservan la competitividad de los sectores industriales a la vez que facilitan el acceso a insumos y bienes intermedios en términos competitivos para nuestra industria.

Nuestra oposición a la reducción del arancel externo del Mercosur promovida por el gobierno brasileño es sostenida no solamente por todo el sector industrial de ambos países sino también por los trabajadores y sindicatos de Brasil y Argentina. Entre varios otros, los representantes de las principales industrias brasileñas, como la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la Unión Industrial Argentina (UIA), ANFAVEA, Abicalçados, ABIQUIM y de sectores como los del acero y farmacéuticos, se han manifestado reiteradamente en contra de dichas iniciativas que únicamente contribuirán a debilitar aún más nuestras economías y al empleo de nuestros trabajadores.

No podemos dejar de tener en cuenta que todas estas cuestiones y medidas se adoptan en el marco de la crisis económica internacional provocada por la pandemia, que ha afectado seriamente a todos los países del bloque regional y cuyas consecuencias están lejos de ser totalmente superadas, no solamente en la región sino en la economía mundial que, como señala la OMC, está recién en presencia de una “débil recuperación”.

Por otro lado, quiero aclarar que jamás promoví la carta de los ex-presidentes Lula y Cardoso en favor del Mercosur. En mi rol institucional como Embajador, me reuní no solamente con ambos respetados ex-presidentes sino también con los ex-presidentes Sarney y Collor de Mello, para escuchar sus experiencias sobre el valioso vínculo entre Argentina y Brasil.

El gobierno argentino continuará defendiendo el trabajo, la producción industrial y el desarrollo de nuestras naciones, buscando la unidad con Brasil como eje central del Mercosur y defendiendo la apertura responsable, el trabajo, la producción industrial y el desarrollo de nuestras naciones. Buscaremos el consenso y mantendremos siempre espíritu de diálogo en las negociaciones bilaterales.

Argentina tiene, en su más amplia tradición, el valor esencial de no intervenir en la política interna de otro país, mucho menos en el caso de un socio estratégico como Brasil, país con el que nos une no solamente años de amistad sino un hermanamiento consolidado en estos 30 años de vigencia del Mercosur. El Gobierno Argentino tiene absoluta confianza que los problemas económicos y sociales que tenemos en la región se resuelven con más Mercosur, y ese el sentido de mi trabajo como Embajador.