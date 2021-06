Paul Pogba, quien fue una de las figuras en la victoria de Francia ante Alemania por 1 a 0 en el debut de la Eurocopa, estuvo en el centro de la escena. Es que, en la conferencia de prensa posterior al partido, imitó a Cristiano Ronaldo con una acción que sorprendió a todos.

¿Qué hizo? Sobre la mesa había una botella de una de los patrocinadores de la competencia y él la corrió. Esta bebida era de una empresa de cervezas, aunque la que estaba frente suyo era una versión sin alcohol. No obstante, la sacó de la vista de todos y la colocó en el piso.

La actitud del mediocampista francés se dio horas después de que el delantero de Juventus tuviera una intención similar. Ronaldo corrió una botella de Coca Cola y, al mismo tiempo, dijo “agua”, mientras señalaba a esa bebida.

El objetivo de Cristiano era remarcar la importancia del cuidado de la salud. En más de una oportunidad habló sobre estas cuestiones e, incluso, comentó que es un problema que vive a diario con su hijo. Sin prolijidad, sostiene, no hay éxito en el deporte.

“Soy duro con él (con su hijo). En ocasiones bebe gaseosas y come papas fritas y él sabe que no me gusta”, contó sobre cómo es con su heredero.

Pérdidas millonarias de Coca Cola

La acción de Ronaldo en la conferencia de prensa previa a su gran actuación en el 3 a 0 frente a Hungría le trajo un problema a Coca Cola.

Es que tuvo una importante caída de sus acciones en la Bolsa. Antes de las palabras y el inconformismo del portugués, la misma cotizaba 56.10 dólares. Luego, bajó a 55.22 de la moneda estadounidense. Así tuvo, en total, una pérdida de 4.000 millones de dólares en tan solo unos segundos. Esto significa un 1.6% del costo de la empresa.