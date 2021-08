En la Juventus están enojados con Cristiano Ronaldo porque pidió no jugar de arranque en el debut del equipo en la Serie A. Aún hay incertidumbre sobre su futuro y unas de las posibilidades es que se junte en París con Lionel Messi.

El delantero portugués hizo esa solicitud hasta que no se encuentre una “solución en el mercado de pases”. Hubo rumores que lo vincularon con el Manchester City y el PSG para llegar en los próximos días, ya que el libro de pases en Europa cierra el 31 de agosto.

Sin embargo, un tuit de Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thanil ilusionó a más de un fanático del fútbol. Es el hermano del Emir de Catar, el dueño del PSG. Publicó una foto de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vistiendo la camiseta titular del conjunto parisino. “Quizás? Maybe? Peut-etre?”, escribió.

El curioso tuit del hermano del dueño del PSG. (Twitter/@khm_althani)

Su palabra tiene importancia ya que el 6 de agosto, un día después de que se supiera que Lionel Messi no continuaba en Barcelona, confirmó que su destino era el PSG. Si bien esta vez no se trata de una confirmación, no sería raro que una vez más se adelante a los hechos.

Podría ser la primera vez que el Bicho y la Pulga compartan plantel en sus carreras. Tras más de 10 años peleando por balones de oro y protagonizando todas las galas en el máximo nivel europeo, el destino podría juntarlos y darle una alegría a los fanáticos de ambos futbolistas, y ni hablar a los del PSG.

Qué pide la Juventus para vender a Cristiano Ronaldo

Juventus no está conforme con la actitud del delantero oriundo de Madeira, que llegó a Turín en 2018 tras ganar su quinta y última Champions League con el Real Madrid. Los dirigentes de la Vecchia Signora pretenden, por lo menos, 25 millones de euros por el atacante de 36 años.

El portugués tuvo minutos frente al Udinese. AP

Otra opción que barajan, teniendo en cuenta el fair play financiero, puede ser el intercambio de algún jugador de su puesto. En el caso del PSG, Mauro Icardi podía llegar a ser una opción, pero un esguince acromioclavicular lo dejará entre tres y cuatro semanas sin jugar.

Massimiliano Allegri tiene en cuenta al portugués pero no lo considera imprescindible, por lo que sería otra de las razones por las cuales podría dejar el club italiano.