La Copa América que ganó Argentina ante Brasil en el Maracaná este año aún sigue dando historias para contar.

El golazo de Ángel Di María ante la salida de Ederson es quizás la gran postal que quedó del torneo, ya que aquel tanto significó el título que rompió la racha de 28 años de suerte esquiva.

Pero esa final no hubiera existido sin la victoria en semifinales frente a Colombia, con la actuación estelar de Dibu Martínez.

El equipo de Lionel Scaloni se quedó con aquella serie ganando 4 a 2 tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos, y el arquero le habló a dos de los cuatro pateadores colombianos antes de sus tiros: “Mirá que te como hermano”. Uno de ellos fue Miguel Borja, que dio detalles de la inédita situación.

“Le iba a pegar para donde él se tiró”, reveló el delantero en diálogo con ESPN. Sin embargo, explicó por qué cambió el destino de la pelota: “Por cómo estaba hablando...me dio rabia y dije ah bueno, ahorita te voy a arrancar la cabeza”. Después de convertir, bailó en la cara del arquero argentino.

Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Borja fueron quienes convirtieron los penales para los cafeteros, mientras que Dibu Martínez le contuvo el tiro a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

Por qué Miguel Borja no llegó a Boca

Miguel Borja era uno de los delanteros apuntados por Boca de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro. Sin embargo, el atacante no llegó y encima el equipo entonces dirigido por Miguel Ángel Russo quedó afuera por penales con escándalo en el VAR incluido.

“Tenía una responsabilidad muy grande en la Copa América y no podía pensar en Boca”, empezó diciendo el delantero del Gremio. “No llegaron a un acuerdo económicamente y por eso no pude ir”, reveló el colombiano luego de comentar que hubo llamados de dirigentes xeneizes.