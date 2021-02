En ejercicio de su rol como presidente de la Fundación FIFA, Mauricio Macri partió viajó este viernes al mediodía rumbo a Qatar -con una escala en Madrid- con el objetivo de recaudar fondos para la organización, ver el Mundial de Clubes e interiorizarse en los preparativos del Mundial de Fútbol que se disputará en ese país entre noviembre y diciembre del año que viene.

Según está previsto se quedará 10 días en Arabia. Viajó en compañía de la comitiva de la FIFA, sin su esposa Juliana Awada, a través de un vuelo de Iberia.

En Qatar, se encontrará con Giovanni Vincenzo Infantino, el presidente de la FIFA, y con los integrantes del comité organizador del Mundial de Qatar, con quienes recorrerá las instalaciones de algunos de los estadios donde se jugarán los partidos de fútbol de la Copa.

Qatar 2022. Gentileza

Macri también tiene organizadas reuniones con el emir de Qatar, Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani; y con el canciller qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Con ambos, ya había compartido un asado en Olivos, en 2018, cuando visitaron Argentina, Además, está previsto que se reúna con el príncipe Nasser Al Attiyah, primo del Emir que corre en el Rally Dakar y ganó en la Argentina.

Como parte de la agenda de relaciones públicas, está previsto que Macri visite fuera de Qatar las ciudades de Dubai y Abu Dabi. La relación política entre Mauricio Macri y la casta reinante árabe se gestó gracias a la mediación del ex tenista Gastón Gaudio, que los acercó en carácter de cónsul informal al despacho del presidente en la Rosada con un puñado de negocios locales en vista.

Mauricio Macri - Gastu00f3n Gaudio - Memorandum Qatar

El viaje del ex presidente a Qatar se produce después de unas vacaciones familiares en el Country Cumelen, de Villa La Angostura, donde terminó la revisión de su primer libro autobiográfico: “Primer Tiempo”, el cual será editado por el ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y promocionado por el ex Secretario de Medios, Hernán Lombardi.

Será algo similar a lo hecho por la actual vicepresidente, Cristina Kirchner, con su libro “Sinceramente”, ya que le servirá a Macri para contar su experiencia de cuatro años como Jefe de Estado y será excusa para su relanzamiento político con miras a las elecciones legislativas de este año.