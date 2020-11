Cinthia Fernández y Matías Defederico no tienen una buena relación. Desde que se separaron, tras ocho años de estar en pareja, tienen un conflicto legal por la cuota alimentaria de las hijas que tienen juntos (Charis, Bella y Francesca) y otros más vinculados a escándalos mediáticos.

Esta vez, lo que hizo estallar de furia a la panelista de Los Ángeles a la Mañana (El trece) fue la nueva relación del futbolista, de la que se enteró a través de una de sus hijas. La nueva pareja de Defederico es madre de una niña que va al colegio con una de sus hijas.

Al enterarse de la noticia, Cinthia no ocultó su furia: “A él le dije ‘escuchame una cosa, vos de tu vida podés hacer lo que quieras’. Igual me parece bastante bizarro porque mirá que hay cotorritas y putlines para elegir y vos vas a agarrar…”, dijo en el programa.

Cinthia Fernandez

Y agregó: “Hay un cambio que vos le tenés que explicar a las chicas. Como padre. Porque a la hija de ella no la metieron en la cama, la metieron a mi hija, que le tenés que explicar que ellos ahora son pareja porque los chicos lo pueden entender. Es muy bizarro. Aparte, ¿van una vez cada cuánto a la casa a la del padre?”, dijo con bronca.

“Me preguntó si me podía llamar, le dije ‘llamame ahora y rápido que estoy volando’, me quiso llamar cuando estuviera tranquila, le dije que no y no me respondió más. Listo, nos vemos en Disney”, concluyó Cinthia.