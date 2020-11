Silvina Escudero y Nicolás Riera fueron pareja hace casi nueve años atrás. Aunque su noviazgo tuvo varias idas y vueltas, en el tiempo que estuvieron juntos se mostraron muy enamorados. Lo cierto es que casi una década después, la bailarina no se pudo resistir y le dio like a una foto de su ex, y no cualquiera.

“Hasta que Instagram me censure, comparto esta foto sacada por @giuligabetta__”, escribió el actor en su cuenta de Instagram junto a una foto de él mismo desnudo mientras se da un baño. La publicación tuvo miles de reacciones y sus fanáticos y fanáticas lo llenaron de comentarios.

Nicolás Riera subió una foto sin ropa y Silvina Escudero reaccionó Instagram

Pero lo que más llamó la atención fue un detalle que no pasó desapercibido para el periodista de espectáculos Ángel de Brito. El conductor fue el encargado de replicar la foto del actor en su cuenta de Twitter con la leyenda “Tacho contra la censura en IG”, y Escudero fue una de las que puso Me Gusta. De Brito no se la dejó pasar y “escrachó” el like de la bailarina.

El like de Silvina Escudero a una foto de Nicolás Riera Twitter | Twitter

El actor, más reconocido por su papel de “Tacho” en Casi Ángeles, pasó toda la cuarentena junto a su novia, Giulia Gabetta, con quien mantiene una relación desde hace poco más de un año.

En su momento, tanto Riera como Escudero se habían mostrado afectados por la ruptura, que fue en buenos términos. “Decidimos no estar juntos aunque nos sigamos viendo, hablándonos y preocupándonos uno por el otro. Nos costó mucho la separación”, había dicho la bailarina en declaraciones a la prensa cuando le preguntaron al respecto. Y agregó que el vínculo con el actor fue “ciento por ciento físico y también ciento por ciento espiritual” y que fue la relación más sana que tuvo. “Nicolás se cansó de decirme que era la mujer perfecta para él”, reveló en aquel momento.