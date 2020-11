Cinthia Fernández tuvo una semana difícil con su ex, Matías Defederico, ya que contó un nuevo conflicto que se originó con el padre de sus hijas y acusó que lo confrontará en Tribunales.

Las declaraciones las hizo Cinthia en el programa “Los ángeles de la mañana”, en el momento en que recibió un llamado del abogado donde le avisaba que Defederico quería dejar de pagar su cuota de la obra social.

Internet

“Él paga mi cuota además de la de las nenas como compensación de todo lo demás que no paga. Fue algo que se planteó con los abogados y él aceptó. Nadie le puso un arma en la cabeza pero ahora me quiere dejar a mi sin obra social”, explicó muy enojada.

“La realidad es que hace un tiempo me había dicho que quería ponernos en un plan familiar pero cuando se enteró lo que salía, me dijo que no lo hacía ni loco y ahora me entero esto... lo que me faltaba”, siguió protestando Cinthia.

Cinthia Fernandez (Instagram)

Días atrás Cinthia había contado que las cosas con Defederico estaban muy mal por la nueva relación que él había iniciado. “Está saliendo con la mamá de una amiguita de las nenas. El tema es que nadie habló con ellas, nadie les explicó lo obvio sino que encima me entero porque me dijo una de mis hijas que durmieron en la misma cama”.

La curiosa razón por la que Cinthia Fernandez está en crisis

Y supuestamente, estas declaraciones y dejarlo expuesto al jugador, habría detonado la decisión de quitarle la obra social. El enojo lo estaría descargando de alguna manera con algo que pueda lastimarla, y aparentemente lo logró.