“No tengo rencor”, dijo en Twitter el padre de uno de los jóvenes muertos en el accidente en el Camino de los Remeros de Tigre.

Se trata de Guillermo Rossi, padre de Franco Rossi (18), una de las víctimas fatales del accidente en el que el conductor de un Audi A4 manejaba alcoholizado y chocó contra un guardarrail.

En su cuenta de Twitter, @guillermo4398 Rossi escribió: “Uno de los fallecidos es mi hijo Franco Rossi. Espero que entiendan que el no manejaba. Solo pido que respeten el dolor de mi familia en memoria de los muertos. Mi vida se apaga”.

Mateo Lezama (izq) sobrevivió al accidente, y Franco Rossi (der) es uno de los fallecidos. (Instagram: @francoo.rossi) Instagram @francoo.rossi

“Lamento el escrache a mi hijo, no tenía alcohol en sangre, manchan su memoria. Abrazo y gracias”, le contestó a un usuario. “Franchu no estaba alcoholizado y sin embargo se fue”, le dijo a otro.

“En la autopista a mi hijo le dio 0. Estaba aparentemente dormido y Franco no manejaba y tenía mi autorización. Dos veces a EE.UU. una a Sudáfrica el solito, y vos crees que me carga culpa? No ninguna”, le respondió a otra.

“Ni hubo fiesta ni nada, eran 5 amigos y el destino los enfrentó”, sostuvo. “Hoy quisiera que me lleve a su lado, pero Franchu tiene 4 hermanos, no puedo viajar todavía y esa paz espero encontrarla”, se descargó en otro escrito.

“Ya está todo perdonado eran amigos y no tengo ningún rencor”, tuiteó en relación al conductor del auto, quien se encuentra detenido en la comisaría de Villa La Ñata.