Desde que Benjamín Vicuña anunció su separación de Eugenia “La China” Suárez hace dos semanas, los rumores de posibles infidelidades por parte del actor chileno con una joven cordobesa tomaron fuerza. El silencio de la actriz sorprendía a todos, sin embargo, este viernes decidió hablar.

Benjamín Vicuña y China Suárez, ahora separados (Foto: web). web

“Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza, no me escribió nunca nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea”, dijo a través de un video en su cuenta de Instagram.

Y continuó, visiblemente enojada: “Paren ya, dejen a la gente separarse en paz, no pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición. La gente se separa por muchas otras cosas, más simples. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos por otras cosas, aunque eso no venda. Cortenlá por favor, es agotador”.

Quién es Marianela, la joven señalada como “tercera en discordia”

Tras la separación de los artistas, se conoció que una joven cordobesa llamada Marianela afirmaba haber estado con Vicuña cuando ella trabajaba como moza en un restaurant.

Esta semana, el periodista Ángel De Brito dio a conocer un mensaje en “Los Ángeles de la Mañana” que le llegó de la cordobesa y generó dudas: “No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía... Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación. Transmutación, perdón y cura”.

La interpretación de los panelistas de LAM fue que Marianela, entonces, sí había tenido algo que ver con Vicuña.

Marianela, la moza cordobesa que estaría vinculada a la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez, mandó un mensaje sobre la situación. @alma.libertad_ | Instagram

Sin embargo, luego ella publicó un mensaje en su cuenta de Instagram desmintiendo lo ocurrido. “No me gusta estar en medio de todo esto. Lo que están diciendo no es cierto, nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo. Aclaro para terminar con este tema”.