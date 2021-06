Chantal Abad empezó a cocinar para sus hermanos cuando era una adolescente. Estaba en el colegio secundario cuando ellos se iban a trabajar y alguien tenía que preparar la comida. Luego de explotar en la televisión tuvo algunos cambios y ahora aparecen nuevas revelaciones de una de las cocineras del momento.

//Mirá también: Ximena Capristo lució un minivestido frente al espejo: “Que el frío no te detenga”

Chantal que no formará parte de La Peña de Morfi en Telefe este 2021 por haberse sumado a Es por ahí, el programa de América que comenzó en marzo. Pero ahora no fue noticia por sus platos extravagantes o por sus deliciosas comidas, sino por una confesión de su vida personal.

La cocinera Chantal Abad Twitter | Twitter

“Soy clásica después de haber sido muy infiel, fui infiel toda mi vida”, dijo sin tapujos la cocinera de 39 años. Y dio detalles: “He sido muy infiel, es cierto, pero está en un contexto. Tuve muchos mensajes por Instagram y por WhatsApp. El 99 por ciento de los mensajes era que a todos les había pasado”.

“Yo explico lo que me pasó. Hace cinco años tuve un quiebre grande y a veces uno no se da cuenta que uno puede inconscientemente lastimar al otro”, reveló la cocinera.

Hasta dio un detalle que dejó boquiabierto a todo el panel que la escuchaba. “Yo soy muy amiga de mis ex, se recontra puede. En un momento conviví con mi ex y la novia de él. Somos muy amigos con uno, como hermanos. No tenía dónde ir y mi ex me dice: venite”.

Y respecto a la culpa o el remordimiento por haber estado con otras personas estando en pareja, la cocinera fue clara: “Tiene que ver ya con mi filosofía de vida. Hoy si yo fuese infiel estaría traicionándome más a mí que a la otra persona”.

“Hoy no se me pasa por la cabeza ser infiel. Lo que dije fue con total sinceridad. Fue hacerme cargo de algo que me pasó”, terminó y disipó todas las dudas.

Su elección para ser cocinera

Sobre su oficio, en otras entrevistas contó por qué se dedicó a la cocina: “Vengo de una familia en la que la comida siempre fue protagonista. Pasaba mucho tiempo con mis abuelos porque mis padres estaban separados y mi mamá trabajaba mucho”.

Mi abuelo es fanático del teatro y de salir a comer afuera así que desde muy chiquita tenía mucha cotidianeidad con los restaurantes. Recuerdo que tendría 5 años y después de tomar el pedido, el camarero preguntaba: ‘¿A la nena le traemos fideítos?’ Y yo decía: ‘No, quiero lomo strogonoff y de entrada una copa de langostinos’. El tipo no lo podía creer”.

La cocinera Chantal Abad Twitter | Twitter

¿Y cómo llegó a la televisión? En una entrevista con La Nación lo relevó: “Empecé por casualidad en los medios porque mis alumnas me anotaron para un reality en el canal El Gourmet. Me llamaron, hice un casting, quedé, pero duré dos capítulos porque casi atraganto a Dolli (Irigoyen) con una espina de pescado: me dieron un pescado que no estaba despinado. Fue un drama para mí”.

Al año siguiente me llamaron de esa productora para hacer la producción gastronómica de la segunda temporada de Desafío Gourmet. Durante muchos años estuve detrás de cámara hasta que un día que estaba yendo a grabar un programa en Chile”, reveló Chandal.