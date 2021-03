El perito de parte de la familia de Facundo Astudillo Castro aportó un perro que volvió a marcar rastros de la víctima en dos patrulleros de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una diligencia ordenada por la Justicia que investiga la muerte del joven.

El peritaje fue realizado por el perro Yatel del adiestrador canino Marcos Herrero en un predio de Vialidad Nacional ubicado en el kilómetro 701 de la ruta nacional 3, al sur de Bahía Blanca.

Allí se encuentran secuestrados patrulleros de Mayor Buratovich y Teniente Origone, y el auto particular de una integrante de la policía bonaerense, Xiomara Flores, mencionada en el expediente junto a otros tres miembros de la fuerza.

“Tras una toma de olor reconocida por los fiscales de Procuvin en ropa de Facundo se trabajó con el perro Yatel con correa por alrededor de cada vehículo que estaban cerrados y precintados”, dijo el adiestrador Herrero en declaraciones a Télam.

Y agregó: “El perro trabajó sobre puerta, baúl y las cubiertas, donde hizo hincapié en la camioneta de Teniente Origone. El perro dio un alerta en la parte de atrás de la cabina y la compuerta. Empezó a ladrar”.

Cabe destacar que ese vehículo -marca Toyota- es en el que aparece Facundo, en la foto que fue viral. Justamente, es el patrullero perteneciente a Mayor Buratovich.

“El perro hace un alerta, mueve la cola, mueve las orejas, identifica la parte izquierda de la cubierta y sobre la parte de la caja pero no ladra, pero lo tomo en cuenta porque es un alerta. Me alejo unos diez pasos y trabaja el perro, suelto esta vez sin la correa; saltó sobre el vehículo de Flores pero no le dio atención”, explicó el perito canino.

Tras ello, el perro pasó por la camioneta Toyota ploteada negro “donde empieza a ladrar, marcar y a reconocer el patrón de olor de Facundo sobre la parte de atrás”.

El perito contó que “luego pasa nuevamente sobre la camioneta donde salió en la foto donde dio un alerta poniéndose nervioso y con una atención en la cubierta totalmente suelto y con total autonomía”.

Herrero comentó que integrantes de Gendarmería llevaron a cabo barrido de rastros en los vehículos donde se secuestraron envoltorios de caramelos, una colilla de cigarrillo, monedas y un cabello que deberá ser sometido a cotejo de ADN.

Por último el adiestrador canino recordó que el año pasado y durante un operativo llevado a cabo en la sede de la Policía Federal Argentina el mismo can “había marcado estas dos camionetas, la de Teniente Origone y de Mayor Buratovich”.

Facundo desapareció el 30 de abril de 2020, cuando en plena cuarentena salió de su casa de Pedro Luro para ir a ver a su novia a Bahía Blanca, y el 15 de agosto su cuerpo fue hallado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

Con información de Télam.