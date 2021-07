“Si hay incomodidades, es lógico que sean para el que no se vacunó”, apuntó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien se mostró a favor de la implementación de un pasaporte sanitario como medida para evitar los contagios del coronavirus en el país. Si bien la reglamentación no esta vigente en Argentina, la norma se implementa cada vez más países.

“Nosotros tenemos más demanda que oferta de vacunas, no es como en Francia. Pero es una estrategia para pensar realmente, que el que no se vacune tenga desventajas”, expresó la ministra en relación al pasaporte sanitario.

“Si hay alguna incomodidad, es lógico que el que no se vacunó se incomode. Por lo menos, que no implique un riesgo para los demás”, puntualizó Vizzotti, en diálogo con A24.

Cabe destacar que el pasaporte sanitario ya avanza en Europa. Este miércoles se comenzó a implementar en Francia donde los habitantes de ese país deberán tener el pasaporte en el teléfono, junto al certificado de vacunas para ingresar a restaurantes, cines, shoppings, oficinas públicas, trenes y aviones.

Por su parte, aquellas personas que no cuenten con el pasaporte sanitario, tendrá que mostrar un PCR o hisopado reciente con resultado negativo. De esta forma, buscan disuadir a los ciudadanos que se resisten a la inoculación.

Si bien en Argentina no existe todavía un marco regulatorio para la implementación del pasaporte sanitario, en la Provincia de Buenos Aires y otros territorios del país avanzan hacia algunos beneficios las personas vacunadas. En algunos lugares, los espacios cerrados tendrán un cupo exclusivo para quienes se hayan dado al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

En esta línea, la ministra de Salud explicó que la situación en Argentina es diferente a cualquier país de Europa, donde hay más vacunas que personas anotadas para inocularse contra el coronavirus.

“Esperamos que el porcentaje que no se quiera vacunar sea mucho menor que en Francia o Estados Unidos. No nos ha pasado aún de ir a buscarlos. Por ahora buscamos a los que no pudieron anotarse, no pudieron ir al turno o tienen alguna duda”, expresó la funcionaria.

Vacunación para adolescentes

Con respecto a la posibilidad de vacunar a adolescentes con la producción de Moderna, Carla Vizzotti pronosticó próximas novedades: “Se va a poder confirmar el martes que viene. La Unión Europea tuvo opinión favorable para adolescentes y a eso le sigue la aprobación. También esperamos novedades de FDA”, dijo la ministra.

Estados Unidos donó a Argentina 3,5 millones de dosis que estarían destinada a adolescentes con comorbilidades . “Quedamos en definir el martes las condiciones de riesgo”, adelantó la funcionaria. Además de las dosis donadas por la administración de Joe Biden, Argentina acordó la compra de 20 millones de dosis de Moderna, aunque llegaran en 2022.