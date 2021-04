La ministra Carla Vizzotti recibió este viernes la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Hospital Garrahan, según informó el Ministerio de Salud.

”La ministra de Salud, @CarlaVizzotti, recibió hoy la primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en el @HospGarrahan, en el marco de la resolución 712/2021 que define al personal estratégico como población objetivo en el Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19″, detallaron en un posteo realizado este viernes en la red social de Twitter del ministerio.

Carla Vizzotti recibió la primera dosis de Sputnik V Twitter | Twitter

Por último, se aclaró también que Vizzotti, una de las últimas funcionarias del Gabinete nacional que se inmunizó, concurrió a las instalaciones del Centro de Vacunación del Hospital Garrahan.

En la actualidad, el hospital dispone de dosis de la vacuna Sputnik V, la misma con la que fue inoculado el personal de ese centro médico. La titular de la cartera sanitaria no había sido inmunizada en medio del escándalo por el vacunatorio vip que le costó el cargo a Ginés González García.

La ministra no había recibido la vacuna cuando inmunizaron a la mayoría de los funcionarios. En ese momento, y tras regresar de un viaje a Moscú, contó que debía esperar cuatro semanas por haber estado tomando corticoides por una situación de salud que fue transitoria y que luego, ya en medio del escándalo político por el vacunatorio vip, no le pareció oportuno.

Demoras en la vacunación de Vizzotti

”No me vacuné porque cuando llegamos de Rusia estaba tomando corticoides por una situación de salud que fue transitoria. Después tuve que esperar cuatro semanas y justo antes de toda esta situación me pareció que no era oportuno hacerlo y todavía no me vacuné”, explicó al concurrir como invitada al programa de Andy Kusnetzoff “PH Podemos Hablar” en Telefé.

Luego, hace casi dos meses, contrajo el virus y se enteró al realizarse un test por protocolo para ingresar al Congreso para presenciar el discurso del presidente en la apertura de sesiones.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó hoy en Mar del Plata que la tercera partida de vacunas Sputnik V que llegarán mañana al país desde Rusia contiene 220 mil dosis, 110 mil de cada componente. foto telam LVI | 0

”Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido”, contó el 26 de febrero a través de Twitter. La funcionaria se mantuvo aislada pero sin síntomas y poco después regresó a la actividad.

En la misma situación se encontró el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, que estuvo reunido en espacios cerrados con Vizzotti