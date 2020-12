Candelaria Tinelli y Coti confirmaron su romance a mediados de noviembre, con una imagen que compartieron en ambas cuentas oficiales de Instagram. Luego, comenzaron una nueva etapa como pareja, compartiendo varias publicaciones juntos pero ahora se animaron a más y ya se puede los puede ver más relajados y posteando sin inhibiciones su relación.

Redes sociales

Con la relación ya declarada, Candelaria y pese a que a Sorokin no le gustarían las demostraciones públicas y menos en las redes, ahora publicó una imagen de la pareja en el momento en que se dan un beso apasionado, con un fondo idílico del sur del país.

La joven sólo comentó en la postal: “Esquel”, pero luego fue más específica y comentó misteriosamente: “El lugar es aquí y el momento ahora”.

Cande Tinelli y Coti Instagram

Coti Sorokin terminó con un matrimonio de 25 años con Valeria Larrarte, quien también fue su socia comercial. Se terminaron tanto el divorcio como la división de bienes y la cuota alimentaria para sus cuatro hijos: Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

Cuando Coti y Cande revelaron su romance por redes sociales, Valeria Larrarte se quejó por el trato que su ex marido había tenido con sus hijos en común: “Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada”.

Los cantantes unieron sus voces con una canción de Coti.

Ana Rosenfeld, que defiende a Valeria Larrarte, contó que Coti Sorokin solicitó un bozal legal para la madre de sus hijos. “El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, explicó la letrada.

La mujer posteó una polémica foto en sus redes

“No hay multa si se rompe el bozal. La apelación tiene que ver más que nada porque ella (Valeria) dice ‘¿yo por qué no puedo contar mi vida? Yo viví 25 años al lado de una persona y no creo que ninguna medida cautelar pueda decir qué yo no pueda contar mi experiencia’”, cerró Ana.