Alfredo De Angeli informó este miércoles que dio positivo de coronavirus. El senador de Juntos por el Cambio por Entre Ríos contrajo la enfermedad tras una visita a la provincia de Neuquén y se encuentra buen estado.

“Quiero contarles que en el día de la fecha me realicé un testeo rápido y di positivo de COVID-19. Gracias a Dios me encuentro bien y de buen humor. A seguir cuidándonos. No podemos relajar, la llegada de la segunda ola es inminente”, explicó De Angeli en su cuenta oficial de Twitter.

El senador entrerriano había viajado durante el fin de semana a la provincia de Neuquén, donde mantuvo reuniones de trabajo junto al diputado nacional de su espacio Nicolás Mattiauda, que también contrajo el virus.

En tanto, De Angeli participó de la sesión del jueves pasado en el recinto del Senado, en la que se aprobó la Ley que modifica el Impuesto a las Ganancias.