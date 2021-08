Alberto Fernández volvió a mencionar las visitas que recibió en la quinta de Olivos mientras regía el aislamiento obligatorio en todo el país. El Presidente encabezó el acto de Activar Cultura, un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector de la cultura, en el Centro Cultural Kirchner.

“Vino a verme un montón de gente, que tenía la misma preocupación que tenía yo: cómo remontamos esto porque es muy difícil lo que estamos viviendo”, señaló Fernández.

Alberto Fernández abrazó a Liliana Herrero, esposa del fallecido Horacio González Emmanuel Fernández | Clarín

“Hoy prendemos los motores para que todo esto vuelva a funcionar”, indicó el mandatario, al tiempo que agradeció a “productores teatrales, artistas, músicos, porque entendieron que la muerte caminaba entre nosotros y ayudaron a cuidarnos” en referencia a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Y mencionó a algunos de los involucrados, que también estaban presentes en el recinto: “En estos días me han cuestionado mucho. Pero la verdad es que me ocupé mucho de hablar con muchos de ustedes Pablito (Echarri) vino a verme, Alejandra Darín vino a verme, Florencia Peña vino a verme, Carlitos Rottemberg vino a verme, Luis Brandoni vino a verme”. Y dijo: “Lo que más me preocupó fue que no se apague la llama del arte”, al referirse a los artistas

“Había hasta contradicciones entre las mismas personas que querían lograr el mismo objetivo. Pero claro ¿cómo se filmaba una serie o una película con barbijo? ¿Cómo se daba un beso con barbijo? Todos temimos, no nos hemos dado cuenta pero la muerte camino todo este tiempo alrededor nuestro. Es horrible, pero nos pasó”, dijo mirando a los presentes el Presidente.

Alberto insistió: “Hubo un momento en el que el secreto era escaparle a la muerte, y tuvimos que hacer lo necesario para escaparle a la muerte. Cuidarnos, aislarnos, hasta que llegó la vacuna que nos empezó a dar cierto alivio, cierta libertad”.

El presidente Alberto Fernández en un acto con artista en el Centro Cultural Kirchner. Emmanuel Fernández | Clarín

¿Qué dijo el Presidente sobre el contexto en el que sucedió todo? “Es muy feo ser presidente en un contexto como el que me tocó a mí. No se lo deseo a nadie. Porque es muy feo decirle a todos no podemos, porque lo que hace un político es impulsarlos a todos a poder. Me quedan dos años de revancha y en estos dos vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer hasta aquí”, dijo Fernández.

También participaron del acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello; y la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raverta, quienes firmaron los acuerdos correspondientes a la iniciativa. Estuvo presente además Victoria Tolosa Paz.

“Y ya verás que ya no necesitaremos nada más”, dijo emulando a Fito Paez y fue celebrado con aplausos para finalizar su discurso.