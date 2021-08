El flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo que “no va a hacer falta cortar calles”, en un claro mensaje a los grupos piqueteros.

Zabaleta juró este martes en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández. “No va a hacer falta cortar calles”, dijo el ex intendente de Hurlingham, justo después de una jornada de movilizaciones en el centro porteño.

Juan Zabaleta y Jorge Taiana Juran como ministros junto a Alberto Fernandez Foto presidencia Presidencia

“No va a hacer falta, con este ministro, con Juan Zabaleta -dijo hablando en tercera persona-, cortar calles para poder dialogar. Va a ser un Ministerio de puertas abiertas, diálogo y contención social, como lo vino haciendo el gobierno de Alberto Fernández”.

Sobre la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno, sostuvo: “La hemos llevado adelante con mucha capacidad de respuesta. Ahora el pedido es con todas y todos”.

Le agradeció a Fernández por “la oportunidad” y prometió trabajar para convertir “todos los planes sociales en trabajo genuino”.

Alberto Fernández, contra la oposición: “Si nos equivocamos fue honestamente”

Alberto Fernández realizó este martes un encendido discurso contra la oposición por las críticas que permanentemente recibe su gestión y que se incrementaron con el inicio de la campaña electoral.

Durante un acto, el presidente llamó a la dirigencia a la “reflexión” para plantear debates teniendo en cuenta “los padecimientos que viene sufriendo la Argentina”, por la pandemia y por las políticas económicas que implementó el macrismo.

“Hemos hecho mucho, nos queda mucho por hacer. Que no nos confundan. Nosotros no hablamos de la gente, nosotros somos la gente, nosotros somos parte del pueblo. No tiene que venir ningún especialista en coaching a decirme donde estoy parado. Si hay algo que sabemos es qué intereses representamos, no son de los banqueros ni de los acreedores, y eso no me lo tiene que explicar ningún especialista en coaching”, dijo Fernández en Quilmes al inaugurar un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos.