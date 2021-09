Son horas convulsionadas en el entorno del presidente Alberto Fernández. Después de la ola de renuncias a disposición del mandatario, este jueves la situación lejos de calmarse fue ganando terreno. Cerca del mediodía, hubo rumores sobre la aceptación de la de Wado De Pedro, algo que minutos después desmintió Vilma Ibarra en Casa Rosada.

En ese contexto, Página/12 publicó una nota en la que menciona citas directas del presidente, que hasta el momento solo se había manifestado a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien no tendría diálogo desde su última reunión el martes. “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”, afirmó Fernández.

También relató que su idea es mantener lo que había charlado en un principio con Cristina. “Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie. No entiendo para qué se apuraron”, manifestó. Y agregó que la vice “jamás pidió la renuncia de Martín Guzmán”.

En medio de la incertidumbre que golpea por estas horas al Gobierno, el presidente aún no parece emitir señales de alguna decisión concreta. “Algunos me plantean que lo raje a Wado, que es un buen ministro. ¿Cómo me voy a desprender de (la titular de la ANSES) Fernanda Raverta, una funcionaria super laburadora y eficiente?”. En definitiva, a ojos del jefe de Estado, “quien se apura, se equivoca”.