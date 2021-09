La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le pidió este jueves al Gobierno de Alberto Fernández que explique “qué carajos pasó” para que haya renuncias en el Gabinete y denunció que “entre gallos y medias noches se está entregando la Patria”.

Bonafini habló de esta manera en la Plaza de Mayo, en la tradicional ronda de los jueves, rodeada por militantes y acompañada por el ex vicepresidente Amado Boudou, quien también viene cuestionando con dureza a la gestión de Fernández.

Amado Boudou en la marcha de las Madres en Plaza de Mayo. Archivo

“La Plaza de Mayo se siente, te conmueve, te convoca, te da responsabilidades. Yo he pensado mucho qué iba a decir hoy. Creo que nos dejaron de lado, todos. El pueblo quiere saber de qué se trata”, arengó Bonafini, acompañada por otras integrantes de la Asociación.

“Y yo soy parte de este pueblo. Y las Madres somos parte de este pueblo. Y ustedes son parte de este pueblo. Tenemos que reclamar que nos digan qué carajo pasó. No podemos ignorar qué pasó. Porque entre gallos y medias noches, están entregando la Patria”, enfatizó.

Según Bonafini, esa “entrega” es la causa por la cual Fernández y sus funcionarios “no pueden decir nada, nadie sale a hablar”. La activista de los Derechos Humanos expresó que le “da mucha tristeza tener que decir esto acá” pero aclaró que “no me queda otro lugar para decirlo”.

“No es posible que nos hayan dejado aparte. No es posible que nadie salió a decirnos qué pasó, qué va a pasar, por qué renunciaron, porque se quedaron, porque se van unos y otros no. Acá hay un solo motivo, uno solo, que es el peor: no hay que pagar la deuda externa. Esa es la única solución, compañeros”, sostuvo.

Bonafini dijo además que los jueves en la Plaza de Mayo ella y otras militantes de los Derechos Humanos recuerdan a sus hijos e hijas, “que con tanta generosidad dieron sus vidas por la patria que amamos. Esta patria por la cual las Madres también estamos dando nuestras vidas, acá hay madres de 96, 93, 95 años, no somos pendejas. Sin embargo tenemos ganas de venir a la plaza, de marchar, de hacer2.

En esa línea, propuso hacer una “enorme marcha” el 17 de octubre, cuando se celebra el Día de la Madre en la Argentina y de la Lealtad Peronista, para pedir que no se pague la deuda externa del país.

