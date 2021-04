En diálogo con el programa radial “Toma y Daca”, el Presidente aseguró que se siente en buen estado de salud y que mantendrá la reunión prevista con Horacio Rodríguez Larreta, que fue suspendida esta mañana, para establecer una estrategia en común para hacerle frente a la segunda ola del Covid-19.

Alberto Fernández fue revisado esta mañana en la Residencia de Huéspedes de Olivos por su médico personal, Federico Saavedra, que, según informaron, no encontró ningún síntoma que establezca complicaciones de salud para el jefe de Estado. Se hizo un segundo hisopado para determinar qué cepa del Covid-19 fue la que se contagió.

“Las pruebas de sangre y de saturación de oxígeno dieron bien, y me dijo (por Saavedra) que puedo caminar o andar en bicicleta con el barbijo puesto”, reveló Fernández. Y agregó: “La vacuna funciona. Hay que aplicársela. Si no me hubiera vacunado como corresponde, ahora la estaría pasando mal”.

El Presidente aún no sabe adónde se contagió. Al principio, consideró la posibilidad de haberlo hecho en la quinta de Olivos, porque sucedió una ola de contagios entre el personal de cocina y maestranza. Pero hoy descartó la posibilidad. “No fue aquí, y todavía no sé adonde”, afirmó Alberto Fernández.

Cristina Fernández lo llamó desde el sur. Y volvió a repetir la comunicación antes de prestarse a la revisación de su médico Federico Saavedra. “Es una amiga que llama a un amigo para saber cómo está. No sé porque le dan vueltas al asunto”, cerró el jefe de Estado.