Alberto Fernández habló este sábado durante un encuentro virtual con estudiantes de derecho y criticó la duración de los jueces en sus cargos. Según sus palabras, los jueces deberían “revalidar su condición” cada 10 años.

Al día de hoy, los jueces tienen inamovilidad en sus cargos y pueden permanecer en ellos hasta cumplir los 75 años a menos que sufran un juicio político.

“No tiene ninguna utilidad. Más bien me hace pensar en las intenciones siempre presentes o latentes del Gobierno de querer conquistar y tener una Justicia amañada e integrada por jueces que le responda y que no sean independientes”, indicó el diputado del PRO Pablo Tonelli a Clarín.

También fue consultado Juan Manuel López, jefe del bloque de legisladores de la Coalición Cívica: “El Presidente ya no sabe qué hacer para que no haya Justicia. Ya no importa si el profesor de derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso, lo dice y lo quiere hacer”.

El diputado nacional Waldo Wolff criticó al presidente.

El diputado Waldo Wolff también se manifestó tras los dichos del presidente: “Más allá de cuestionar la Constitucionalidad de su propuesta, la intangibilidad de los jueces está garantizada para que tengan independencia. En el Consejo de la Magistratura ya existen los mecanismo para removerlos si incumplen con sus funciones.

También aseguró que Alberto Fernández debería preocuparse por los “sindicalistas que hace 30 y 40 años que están en su cargos y gobernadores feudales como Gildo Insfrán (gobierna Formosa desde 1995)”.

Las críticas de Alberto Fernández a la Justicia

Alberto Fernández criticó duramente a la Justicia en su encuentro con estudiantes de derecho. Se refirió al mandato de Mauricio Macri y las causas que surgieron durante ese tiempo: “En los últimos años hemos visto mucho como el derecho fue dejado de lado”.

Aseguró que el derecho “fue pervertido, lastimado, confundido con extensas teorías, extensas interpretaciones que le hicieron un enorme daño a la credibilidad de la Justicia y mucho daño al Estado de Derecho”. “Muchos padecieron cárceles y detenciones preventivas innecesariamente”, señaló.