Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la UCR que competirá en la interna de Juntos por el Cambio contra la lista encabezada por Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, dijo en diálogo con Clarín que quiere “evitar profundizar las diferencias” dentro de la coalición. Además, afirmó que apuesta por un radicalismo que lidere la oposición de cara al 2023.

Facundo Manes durante la campaña. Foto Prensa Prensa

Manes es médico neurólogo y neurocientífico, egresado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad inglesa de Cambridge, donde obtuvo su doctorado en Ciencias. Cuando regresó a la Argentina, fundó el Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco) y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. También se desarrolla como investigador del CONICET, con más de 230 artículos publicados en revistas científicas de prestigio.

El precandidato radical que encabeza una de las listas de Juntos por el Cambio en la Provincia confiesa que se define “más bien como un argentino que no se resigna a que le roben el país que soñó, que vivió y que quizás los jóvenes no pudieron verlo”.

Para el oriundo de Salto, su objetivo de cara a las PASO de septiembre es promover un “gobierno de coalición”, que tenga un apoyo de el 60% o el 70% de las fuerzas políticas. “Uno de los grandes problemas de los argentinos es que perseguimos proyectos narcisistas y personalistas, en lugar de modelos de país”, sostiene.

Afiliado en el partido radical desde 1992, admite que ha recibido ofertas de otros sectores de la política, pero que las rechazó por su historia personal con la UCR. Además, afirma que el radicalismo está en una etapa de “renovación” y que tiene que ser el que lidere la coalición “como en el 83 con Alfonsín”.

“Estoy convencido de que la oposición necesita no ser solo ”anti”. Quiero ganarle al kirchnerismo con un salto cualitativo de la oposición. Y eso lo tiene que hacer un partido centenario, como la UCR, que convoque a todos”, explica el médico. Y agrega: “Mi pelea está en intentar unir a los argentinos detrás de un propósito común, de un sueño colectivo”.

Sobre su presente en Juntos por el Cambio, el candidato lo comparó con el pasado de Cambiemos y admitió que no le gustaba que el partido radical no tuviera un lugar protagonista en la unión. “Hoy esa situación cambió. Veo un radicalismo de pie, con ganas de liderar la coalición, de convocar al PRO, al socialismo, al GEN, de reconstruir la democracia”, cuenta.

Si bien sostiene que su única enemiga es " la decadencia en la que Argentina está sumergida hace décadas”, si confiesa que para él su principal adversario es el kirchnerismo. “Siempre dije que sin el peronismo no se puede, pero con el peronismo solo no alcanza”, dice Manes.

Con respecto a su rival de la interna, el ex vice Jefe de Gobierno porteño Diego Santilli, el médico afirma que no busca confrontarse en malos términos con nadie, ni mucho menos “atacarlo”.

“Yo quiero venir a hablar de una nueva agenda, no vine a atacar a nadie, yo me formé para curar, vengo a sanar la política”, dijo primero. Y luego agregó: “De mí nunca van a escuchar un ataque, me pueden atacar como en estos días o agredir, pero de mí nunca va a salir. Yo quiero contribuir a la concordia”.

Por último, en la entrevista, habló de la conformación de la lista que él encabeza y de su compromiso con los candidatos que la acompañan. “Yo no creé mi propio partido político, entré a una coalición preexistente. Creo que en la lista todos van a estar comprometidos a colaborar porque saben que si no Argentina va a quedar empantanada, como ahora, pero para siempre. Hoy la cancha está injugable”, dijo Facundo Manes.