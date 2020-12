Una nueva polémica surge en medio de “Masterchef Celebrity”. Esta vez tiene que ver con un supuesto plagio realizado por Vicky Xipolitakis y que no ha pasado por alto dentro del concurso de cocina. Todo ocurrió cuando Santiago del Moro advirtió una gran similitud entre el plato presentado por Sofía Pachano y el de la griega.

“Antes de que hablen los chefs, Sofi, tengo un dato, vos decime si es cierto o no, pero acordate que acá hay 758 cámaras: ¿estás enojada porque un compañero o compañera te copió tu plato?”, preguntó del Moro a la actriz.

En un principio parecía que Pachano iba dejar el tema hasta ahí. Sin embargo, luego de varias preguntas y de la intervención de Germán Martitegui, la hija de Aníbal terminó asegurando que pensaba que Vicky le había copiado la idea del plato.

“¿Vos querés decir que Vicky te copió a vos?”, preguntó el jurado. “Sí, ahí está, ya me lo sacaste. Sí, creo que Vicky me copió, de sabor no sé. Vino a pispear. Creo que un poquito me robó”, dijo la famosa mientras la cámara enfocaba a la mediática.

Vicky habría copiado los platos de Sofía y Claudia en la gala de Masterchef.

Cuando le preguntaron a Vicky por lo sucedido, ella respondió: “No recuerdo, yo no copio, me gusta ser espontanea. Yo siempre trato de aprender de mis compañeros. Si me pueden ayudar, les agradezco. Yo siempre trato de ayudar. ¡Yo la ayudé a Sofi, le puse coco! Igual todo bien, si la puedo ayudar, estoy re feliz”.

Sofía Pachano acusó a Vicky de haberla copiado. (Instagram/@sofipachano)

Al momento de la segunda prueba, cuando Claudia Villafañe explicaba los ingredientes de su plato, Damián Betular comentó: “Vicky copió de acá también, al final copió de todos los platos”. Esta vez, Xipolitakis tuvo que reconocer: “Ah sí, al final de todo le puse agua de coco en un pocillito, gracias a la idea de Claudia. Pero yo no voy robando. Si nos podemos ayudar, nos ayudamos”.