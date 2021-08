Adria Arjona tiene 29 años, nació en Puerto Rico, se crió en México y desde allí desembarcó en Hollywood. La hija del mundialmente reconocido cantante, Ricardo Arjona.

A los 12 años, Adria se mudó a Miami y seis años después se fue a vivir a Nueva York para estudiar teatro. Con el fin de independizarse y no depender de su papá decidió ajustar sus horarios en la escuela de actuación y al mismo tiempo trabajar como mesera.

Según ella misma relata, “desde que tiene memoria” está habituada a moverse de un lado para el otro, y reconoce que “respirar arte, música y un estilo de vida bohemio” fue parte de su infancia. Adria reconoció que todo eso fue lo que la encaminó a ser la mujer que es hoy.

“Lo único que sabía era que tenía que estudiar actuación, tenía ese gusanito metido y sigue vivo hasta hoy. Claro que mi papá me ayudó; no obstante, el mejor regalo que me dio fue el no dármelo todo. Eso me enseñó a luchar, a ser trabajadora”, contó la actriz en una entrevista.

En 2019, Adria Arjona apareció en la pantalla grande en “Triple frontera” (Netflix), interpretando a Yovanna, una mujer que es forzada a entrar en el mundo del narcotráfico. En esta producción actuó junto a Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal. Ese mismo año se integró al proyecto “Escuadrón 6″, en la que compartió créditos con Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Manuel García-Rulfo, entre otros.

La joven actriz participará de dos producciones muy importantes. La primera es un proyecto de Marvel: “Morbius”, en la que compartirá créditos con Jared Leto. Y la segunda es Andor, una serie precuela de “Rogue One: una historia de Star Wars”, en la que trabajará con el mexicano Diego Luna.

Mirá más imágenes de Adria:

Adria Arjona Instagram

Adria Arjona Instagram