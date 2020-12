Jenna Presley fue el nombre artístico que esta mujer estadounidense eligió para darse a conocer en la industria cinematográfica. Bajo ese seudónimo hizo una larga carrera en el cine para adultos: llegó a filmar más de 300 películas y a ganar 30 mil dólares por mes.

Durante los siete años que trabajó en este ámbito, fue elegida como la segunda mejor actriz en una clasificación de Playboy TV y también quedó entre las 12 mejores artistas femeninas por la revista Maxim.

Brittni De la Mora se hacía llamar Jenna Presley entre los 18 y 25 años, cuando trabajaba como actriz erótica. (Foto: Web)

Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando decidió abandonar ese ambiente para convertirse en una predicadora.

“El primer disgusto me lo llevé tras contraer una gonorrea. Así empezó el declive. Muchos directores decían que tenía que tomar drogas porque estaba gorda y todo aquello consiguió que sufriera anorexia. Fue una espiral ridícula. También pensé en el suicidio, pero tras llamar a mi abuela, la cosa empezó a mejorar. Me ayudó. Empecé a ir a la iglesia y comenzó un camino de limpieza espiritual. No podía creer que Dios quisiera a una actriz porno”, afirmó en una entrevista con Fox News.

Su paso de la industria del cine para adultos hacia la Iglesia fue de un día para otro. (Instagram/@brittnidelamora)

Esa fue una de las razones por las que decidió abandonar el rubro, donde trabajó entre los 18 y los 25 años. Su nombre real es Brittni De la Mora y ahora es pastora en una iglesia en San Diego, California, y está casada.

Cuando había llegado a un punto de desesperación, le pidió ayuda a su abuela, quien la invitó a mudarse con ella a Los Ángeles, en California. Ella fue quien le aconsejó acercarse a la iglesia para tratar su problema de adicciones.

Y fue en ese entonces cuando conoció al pastor Richard de la Mora, que dirige “XXXChurch”, un sitio web cristiano sin fines de lucro que tiene como objetivo ayudar a aquellos que luchan con la pornografía, dirigido tanto a artistas como consumidores.

Brittni De la Mora y su marido Richard dan charlas regularmente. (Instagram/@brittnidelamora)

Fue así que Brittni comenzó a transitar el camino de la espiritualidad y se alejó para siempre de la industria del porno. En 2016 se casó con el pastor y en 2019 tuvieron a su primer hijo.

“Vivo la vida sin arrepentimientos. Si nunca hubiera entrado en la industria del porno, no habría podido hacer todas las cosas increíbles que estoy haciendo ahora”, concluyó la ahora predicadora.