Fabiana Cantilo: “Tuve parejas desastrosas porque buscaba mi amor propio afuera”

Apenas se escucha su nombre se vienen a la mente los mejores momentos del Rock nacional. Fabiana Cantilo es una de las voces más importantes de nuestro país y parte esencial de la historia de nuestro “maldito rock”. Hoy, tras una larga lucha por su adicción a las drogas, lleva una vida saludable y no le teme a la soledad, la muerte ni el dolor físico; sólo a la angustia.

La cantante se confesó En Terapia (Clarín) y habló sobre algunos momentos oscuros por los que le tocó pasar. "Todos tomaban de todo" dijo sobre el ambiente de la música en la década del 80 y habló de la relación que mantuvo con Fito Páez.

Cantilo reveló que "la primera internación fue a mediados de los 80, que venía de toda la vorágine de Los Twist. Mi tío abuelo -que ayudó a fundar aquí Alcohólicos Anónimos y escribió Yo estuve en el infierno- me vino a ver. Fue en 1985. Después me volví a internar. Viviendo con Fito Páez en Pampa y Estomba, estuve cuatro días sin dormir porque era todo muy nuevo y sentía que me elevaba. ¡Pero no me elevaba nada! ¡Estaba redrogada! Me llevaron: me vino a buscar mi hermano Leo Paz y estuve un mes adentro".

Sobre Fito Páez confesó que trataba de ayudarla: "Hacía lo que podía, pero él se iba de gira con Charly (García). Tiene un montón de temas que hablan de eso: Cable a tierra, por ejemplo. Él trataba de ayudar; no es adicto. Esto es así: sos o no sos. Fito elige. Era un tipo maravilloso y yo me sentía muy cuidada con él".

Por último, a cantante confesó que hace seis años que está sola. "Toda la vida tuve parejas desastrosas porque buscaba el amor propio afuera. Seis años sola, ¿sabés?… Eso es porque no salgo de noche, no voy a la disco y no me pongo más en pedo, así no agarro cualquier cosa” manifestó.