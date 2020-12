Cacho Castaña murió este martes a los 77 años y dejó una carrera plagada de canciones y poesía. Pero también fue criticado por algunas letras de sus canciones y dichos que lo pusieron en el centro de la polémica.

Cuando se refirió a la violación fue una de las polémicas más recordadas y, debido a la repercusión que se generó, tuvo que salir a pedir disculpas ante el repudio generalizado. "Si la violación es inevitable, relájate y goza", manifestó el cantante.

Con relación a las letras de sus canciones, se le cuestionó algunos temas que compuso como "Si te agarro con otro, te mató".

“Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo”, expresa una de sus canciones.

Otras frases polémicas

“La monogamia es una mentira. Con todo lo que hay para elegir en la vidriera, uno no puede quedarse con una sola”.

“Si a mí me matan a mi mujer o mis hijos, saco una Itaka y no paro de matar gente”.

“Los travestis son hijos de Dios, también… Se me han enamorado unos cuantos y lo más lejos que llegué fue cuando a la salida de una función me esperó uno, me encaró y le di un beso de lengua. Me quería suicidar. Pero, ¿sabés qué? Lo peor fue que no me resultó tan desagradable”.

“No tengo ni la más puta idea. Acá de tanto en tanto aparecen cosas raras, matan 50 personas en un tren y no pasa nada, desaparece uno y hacen un quilombo… Hay gente que se muere todos los días, pibes que se cagan de hambre, hospitales sin insumos y estamos pensando en ese chico (por Santiago Maldonado) que no se sabe si un gendarme le tiró una piedra”.

“Está bueno que lo muestren porque no pudo hilvanar una frase. Está bueno para que vean cómo quedan con la falopa”.