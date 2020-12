El pasado domingo, luego de una lluvia, las condiciones son excelentes para avistamientos de aves y otros animales en la desembocadura del rio Plujunta, ya que no hay presencia de turistas ni pescadores porque no es de fácil acceso. Esto es lo que permitió a Miguel Durando poder capturar un video maravilloso de un Aguara Guazú, un animal en peligro de extinción.

Miguel cuenta que la distancia de observación era de unos dos mil metros, eso hizo que esta especie no se sintiera invadida, pudiendo así tener un registro de la acción natural del Aguará Guazú: " hacía más de una hora que estaba oculto y fotografiando aves, cuando hago una revisión con el telescopio y me doy cuenta de la presencia de un Aguará en la costa comiendo, es cuándo empiezo a filmarlo, desde ese momento hasta que lo perdí de vista, pasaron 15 minutos”, dijo el fotógrafo.

El individuo es un macho, adulto y lo mas probable es que sea un satélite, es decir, que no vive permanentemente en un lugar y que haya emigrado, tal vez, del noroeste.

La filmación comienza con el Aguará comiendo una gallareta muerta, no fue cazada por él, sino por Caranchos: “Los caranchos cazan gallaretas con la particularidad de que las agarran en aguas someras, matándolas en el lugar y consumiéndolas en el sitio, no las llevan a la playa por el peso, no lo pueden hacer”, comento Miguel Durando, que es de profesión veterinario.

Esta condición la conoce muy bien el Aguará y aprovecha para seguir su alimento, tampoco saca la presa del agua: “no puede perder tiempo, la prioridad es comer, no corre riesgo en trasladar la comida a un lugar seco. la consume en grandes trozos, comportamiento de los cánidos, utiliza poco las patas delanteras para sostener y desgarrar la presa, sino que mastica fuerte y traga, piel y huesos”, afirmó el profesional.

En pocos minutos el animal consume su presa e inmediatamente abandonó el lugar, caminando a a orillas de la laguna Mar Chiquita: “Como todo estaba tranquilo pudo agacharse y limpiar su melena en la playa seca, luego se pierde en la vegetación y no lo volví a ver”. finalizó Miguel Durando.

El futuro Parque Nacional Ansenuza, el “Santo Grial” de la fotografía de naturaleza

Miguel no está solo en esta actividad, pertenece a un grupo que se llama Ansenuza NatBio: “Somos un grupo de personas con un pasatiempo en nuestro tiempo libre, disfrutar de la naturaleza y su biodiversidad, observando flora y fauna. recorremos la región de Ansenuza, fotografiando y dar a conocer nuestra región”, dijo.

La región es una fuente enorme de fauna y flora para cada fotógrafo que conoce el lugar, sus inmensos humedales, dan la posibilidad de obtener imágenes inigualables. Pero la responsabilidad de cuidarlos es un trabajo de todos.

