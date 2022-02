El corazón del Futuro Parque Nacional es extenso, será el tercero más grande del país, pero en esta ocasión y por primera vez, visitamos el corazón de este extraordinario lugar.

fotos Corazon del Parque Nacional Ansenuza Foto: Via Ansenuza

Miles de aves revolotean en el cielo, a veces en grandes cantidades tapan un segundo el sol, ciento de especies conviven en paz en este sector del Mar de Ansenuza.

fotos Corazon del Parque Nacional Ansenuza Foto: Via Ansenuza

El aves insignia es el Flamenco, que en este lugar maravilloso podemos encontrar tres de las seis especies, la primera es el Flamenco austral, que vive todo el año en el lugar y son las encargadas de recibir a sus parientes invernales, la Parina chica y la Parina grande.

fotos Corazon del Parque Nacional Ansenuza Foto: Via Ansenuza

Las especies invernales, en verano parte a altiplano de Perú, Chile y Bolivia para nidificar, este año en particular, es posible ver todavía a finales del verano, Parinas Grande y chica en este lugar., esto quiere decir que la migración a cambiado durante estos años por alguna razón.

Ave extraña

Ya había pasado el tiempo y nuestros sentidos todavía no llegaban a comprender semejante paisaje, apareció algo parecido a un flamenco, pero con un pico muy raro, también era de color rosado pero no era un flamenco, investigamos un poco y conocimos a la Espátula Rosada, un ave hermosa, rara, porque no era tan elegante como un Flamenco, pero si con la misma belleza.

fotos Corazón del Parque Nacional Ansenuza - Hugo Giraudo Foto: Via Ansenuza

Es de suma importancia poder conocer estos lugares y darlos a conocer, porque solo visitándolos podemos empezar a amar y comprender la importancia que tienen.