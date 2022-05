Abel Basti dedicó años de trabajo a buscar testimonio de la presencia de Hitler en la Argentina, creador de varios libros relacionados con el tema, estuvo en el Hotel Viena y contó parte de su investigación: “Mi trabajo ha sido buscar testimonios sobre la presencia de Hitler en Argentina, documentos y fotos, son 20 años de trabajo. Uno de esos sitios es el Hotel Viena, a partir de cierta información, que arranca con su primer propietario, Un empresario que estaba relacionado a compañías que estaban nazificadas como es el caso de Manesman, era accionista, esa empresa se encargaba de fabricar los cañones para los tanques del ejercito nazi entre otros insumos, entonces tenia una relación estrecha con altos mandatarios nazis, incluso con Hitler”, afirmo Basti.

Arthur Neville Chamberlain y Adolf Hitler (La Voz/Archivo) Foto: LVI

Según el investigador, los testimonios son concordantes: " a partir de algunos datos, empecé a hacer entrevistas. Una mujer Olga Meyer, oriunda de Esperanza en Santa Fe, dio datos precisos, Ella decía que Hitler tenia una suite en el hotel, para él y Eva Braun, con sabanas bordadas con las iniciales, vajilla con iniciales. El marido de Olga, era alemán y mantenía relación con Hitler, incluso hubo reuniones en Santa Fe”, contó el investigador.

HITLER Y BRAUN. En una imagen sin fecha

Gestapo, Eva Braun viva y el guardaespaldas de Hitler.

La historia de Olga Meyer, llevo a Abel a profundizar la relación con aquella mujer, pero un inconveniente truncó la la investigación: “iba todo bien con el testimonio hasta que un día, me dijo que no podía hablar mas conmigo, porque había recibido una amenaza por teléfono, que la Gestapo estaba activa, porque a decir verdad, todavía había mucha gente viva, incluso Ella, refiriéndose a Eva Braun, que para esa época debería haber tenido unos 80 y pico de años”, contaba Abel Basti.

Otro testimonio es del encargado de seguridad del jefe Nazi en Argentina: “él contaba que Hitler se paraba en la costa de la laguna y comentaba, que lindo es el atardecer en este lugar. Pero esto cuando me lo cuenta, no me suena como un hecho aislado, porque ya lo había escuchado en testimonios sobre que lo hacia también en la costa atlántica.

Nazi Officer, Rochus Misch Foto: wikipedia

El último testigo, muere envenenado en el Hotel

“El hotel se construye a mediados de los años cuarenta y esta activo solo tres años, semejante construcción para solo estar habilitado tres años, cerrado al publico después, porque solo recibía a Nazis fugitivos, con un solo testigo importante, el sereno y encargado de seguridad del hotel, que luego muere envenenado y encuentran su cuerpo en el sótano del hotel. todo esto no es normal, tiene muchos condimentos que hacen a esta historia de los nazis en la Argentina”, finalizó.

Hotel Viena foto vieja Foto: Gabriel Casado

+ video “Hitler en Miramar de Ansenuza”