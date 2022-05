Los hermanos Raúl y Juan Heredia, con sus guitarras conquistaron los corazones de todo el mundo, recorrieron Europa representando a Argentina, con su talento inigualable hacen magia arriba del escenario. Cumplieron 80 años y todavía sigue vigente toda su magia.

Su vida artística comienza con los hermanos en una orquesta en la localidad de La Para, luego a Raúl le toca el servicio militar en Tucumán y ahí descubren su talento, lo que lo hace quedarse durante 14 años en esa provincia, luego emprende su regreso a Balnearia: " Me volví, con mi familia, yo lo extrañaba mucho a Juan, así que me vine, yo quería estar con él para tocar la guitarra, ese era mi sueño”, comento visiblemente emocionado Raúl.

80 Años Hermanos Heredia Foto: Via A

El talento hizo que representantes Italianos, luego de ver su espectáculo en el cine de Balnearia, los invitaran a una gira por Italia: “tuvimos la suerte de que los Italianos nos llevaran a su pais, inclusive hasta una grabación hicimos. Cuando terminamos de comer, habia una fila larga de gente que nos quería saludar, todos empresarios” comentó Juan.

80 Años Hermanos Heredia Foto: Via A

Algo que caracteriza a este grupo es que cuando terminan de tocar, la gente se para los aplaude y se van ala escenario, siempre, en todos las presentaciones, pero las primeras veces se asustaban: " Una vez en Brasil, eran como 400 personas, terminamos de tocar y la gente se paro y se vino toda al escenario, yo lo miré a Juan y le dije, Che, estos nos viene a fajar”, contaba Raúl entre risas.

Tocaron en grandes escenario como Cosquín y Jesús María donde tiene grandes recuerdo.

Raúl cuenta que los 80 años le han traído muchos recuerdos: " Me acuerdo de estar jugando de chiquito en la tierra, me acuerdo de haberme bañado en una acequia, no se porque me da vuelta la cabeza, hay para recordar mucho”, comentó.

80 Años Hermanos Heredia Foto: Via A

Muchas anécdotas en estos 80 años y 76 años con la guitarra, Los Hermanos Heredia son virtuosos que todavía podemos disfrutarlos en cada espectáculo que dan por la zona.