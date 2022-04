Abel Arias planta tamariscos en las cosas de Bahía Rosa y la Ensenada, en Viedma, desde hace tres años, con el objetivo de crear un mejor ecosistema. El hombre lo hace junto a su hija, quien advirtió la falta de vegetación en la zona.

En diálogo con “Noticiasnet”, Abel explicó de donde surgió la idea de forestar el lugar. “Estábamos pescando y como no había sombra la nena dijo: que raro que no hay arbolitos acá. Entonces le dije, lo que pasa es que nadie pone y me comprometí a hacerlo, le dije que el año próximo lo vamos a hacer”.

Además, contó que para este año tienen “pensado un movida muy grande que es llevar alrededor de 100 plantas entre tamariscos y siempre verde para ver si se puede hacer un reparo más allá de que un tamarisco fija el medano”.

Y agregó: “Lo publiqué en el Facebook y se han comunicado más de 20 personas que están dispuestas a ayudar. Uno o dos días antes nos organizamos para hacer todo el trabajo, comer un churrasquito y de paso pescar que es lo que nos gusta”.

Por otro lado, señaló que algunas personas quiebran los árboles o prenden fuego para el asado en la zona y perjudican su crecimiento.

Finalmente, pidió: “Si les sobra una botella de hielo o de agua que se les echen un poco de agua para las plantas que están cerca del mar es muy bueno”.