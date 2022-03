Hace dos semanas el tiktoker de Viedma, Río Negro, Cristian Casal, fue víctima de una serie de amenazas. El influencer se dedica a ayudar de manera solidaria a los más carenciados de allí, mayormente niños. Por este motivo, según contó a VíaPaís, fue blanco de “una mafia”.

Casal socorre a varias personas y lugares de la ciudad; por ejemplo, a algunos comedores que están en los barrios más necesitados. Anteriormente había hecho una rifa para comprarle ropa y útiles escolares a niños de escuelas que no cuentan con tantos recursos. No obstante, lo que comenzó como una seguidilla de iniciativas solidarias, terminó en una causa judicial.

“A los más jóvenes allá los tienen apretados los punteros políticos por votos”, contó el Colo. Primero le llegaron varios mensajes por WhatsApp incitándolo a trabajar con ellos en administración a cambio que no realice más los trabajos de beneficencia, pero al rechazar la oferta le advirtieron que lo agrederían e incluso que lo asesinarían.

Comenzaron a llamarlo por la madrugada desde la red social nombrada, luego desde Facebook. Frente al ataque, el joven acudió a la Justicia y efectuó la denuncia correspondiente.

“Primero me decían que me iban a pegar un tiro en la pierna, que me iban a cagar a palos. Ahora me amenazan con cosas más personales, demasiado. Me dijeron que me iban a matar”, aseguró a VíaPaís. El desencadenante de todo es el acto solidario que el influencer tuvo con los niños de clase más baja.

Amenazan de muerte a Cristian Casal, tiktoker de Viedma. Foto: Captura de video

Las posibles agrupaciones políticas detrás de esto supuestamente buscan tener más votos y tienen el ojo puesto en los “pibitos” de los barrios. Anteriormente el viedmense había hecho una colecta con la cual compró muchas zapatillas para eventualmente llevársela a los niños; no obstante, de seguir con esta iniciativa advirtieron que llegarían las consecuencias.

“No donés las zapatillas y no repartas más plata en los comedores porque te vamos a dar un tiro en la pierna. Gil, ¿quién te pensás que sos?”, ese fue uno de los mensajes que su teléfono recibió a mediados de marzo. Los avisos fueron tornándose más agresivos hasta implicar la muerte.

Lejos de cruzarse los brazos, Casal sostuvo que no se interrumpirá su plan. “Me dijeron que no me meta con los pibes, ¿por qué? Si ellos son el futuro de donde yo vivo”, explicó con bronca frente a la injusta situación, y agregó: “Los tienen agarrados por el voto. Es un pueblito chico, pero la mafia es terrible”.

El tiktoker Cristian Casal denuncia que una mafia política lo amenaza de muerte. Foto: Captura de video

Si bien el Colo tiene el apoyo tanto de los medios del lugar como de la gente, afirmó que se siente espiado: cada vez que sale de su hogar, encuentra una camioneta nueva vigilándolo. Sin saber exactamente quiénes son los agresores, detalló que tienen datos precisos de él: dónde estudió y trabajó, direcciones, nombres, etc.

“Si me pueden pegar un tiro, yo sé que me lo van a pegar, pero antes tengo que seguir con estos proyectos”, indicó el viedmense. Actualmente, además de la inciativa de las zapatillas, también está en campaña para comprarle una fotocopiadora a la Universidad de Río Negro que solicitó su ayuda.

Aún habiendo acudido a la Justicia, el tiktoker expresó que se siente más seguro entre las personas que lo conocen. Ignora a los autores de las amenazas, pero insiste en que se puede tratar de una mafia política que, días atrás, le dijo que controla toda Viedma. Desde sus redes sociales difundió capturas de los mensajes que le dejaron.

Casal también desconoce la gravedad detrás de repartir ropa a los chicos más carenciados, es decir, lo que implica eso y por qué altera tanto a estos grupos de agresores. De momento el caso está siendo investigado por las autoridades judiciales.