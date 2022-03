Mariela Martínez es la mamá de la adolescente que murió de una puñalada en una fiesta por una discusión con otra joven de su edad. El hecho ocurrió en el barrio Nahuel Hue, Bariloche, en febrero pasado y provocó una gran conmoción porque la única acusada por el asesinato, no será juzgada debido a su condición de menor de edad.

A un mes de su fallecimiento, hoy se realizará una marcha a las 18 horas para pedir Justicia por el homicidio. La mamá de la fallecida publicó un video en sus redes sociales en el cual explica cómo sucedieron los hechos, ya que sostiene que lo ocurrido difiere de la versión oficial.

“Nunca me imaginé tener que pasar por esto. Tal vez porque uno como padre no está preparado para enterrar a sus hijos”, dijo y sostuvo: “Mi hija era la persona más hermosa del universo. Lucía era todo lo que estaba bien. Lucía era hermosa, buena hermana, buena hija, buena amiga… hoy ya no la tengo. Me la arrebataron. Fue una adolescente de 14 años que ni siquiera puede ser juzgada”, comenzó Mariela en el video que publicó en las redes.

Y continuó: “El día 19 de febrero, a mi hija no le pusieron una puñalada como dicen todos. Mi hija tenía siete puntazos; dos letales”.

“Estaban en un bar, en el barrio Nahuel Hue, en la calle Pedro Giachino al 3.491, del señor Carlos Tejeda y la señora Alexa Vega, donde le facilitaron a los pibes la entrada y el consumo de alcohol. A mi hija la lastimaron ahí adentro y ellos no hicieron nada para ayudar. Ni siquiera llamaron a una ambulancia, los sacaron afuera a todos los chicos, todos menores de edad, y ahí terminaron de matar a mi hija”, agregó la mujer, quebrada por el dolor.

Finalmente, dijo que “Si ustedes (los dueños del bar) llamaban a una ambulancia, o hubiesen tenido la delicadeza de dejarla adentro, mi hija estaría viva. Ustedes son tan responsables como la asesina de mi hija. No me voy a cansar de salir a pedir justicia. Voy a ir hasta el final”.