Río Negro: el micro escolar no llegaba a su casa en el cerro así que decidió bajar a caballo para llegar a clase

En algunas zonas del país, se viven situaciones complicadas: en ciertos cerros del sur se hace difícil trasladarse, sobre todo, para los jóvenes que deben ir a estudiar. Este es el caso de una niña que es un ejemplo de esfuerzo y superación. Su transporte escolar no llegaba hasta su vivienda y eso la haría perder dos semanas de clases, por lo que decidió bajar a caballo para no dejar de estudiar.

Jennifer vive en el Paraje Panquehuao, que se encuentra unos 3 km cerro arriba, en frente de Corralito. Ella asiste a la ESRN N° 41 Los Héroes de Malvinas, de Pilcaniyeu, y su micro escolar pasa cada dos semanas. Durante ese tiempo, ella debe quedarse en la Residencia Escolar Mixta de Nivel Medio, y luego vuelve a su casa.

Sin embargo, esta vez el micro escolar no llegaría hasta la zona de su hogar debido al mal estado del camino, por lo que ella, al no poder tomarse ese transporte, perdería dos semanas enteras de clase. Así fue como ella no se rindió y le pidió a su padre que la acompañara a bajar el cerro a caballo, para poder alcanzar el micro que la llevaría a la escuela.

Una niña bajó el cerro a caballo para no perderse las clases. Foto: El Cordillerano

“Esa mañana el transporte la esperaba cerca Corralito, si ella no lo tomaba se perdía dos semanas de clase y no quería, entonces mi marido decidió acompañarla y bajaron el cerro a caballo”, explicó su madre, Patricia Noches, a El Cordillerano.

El transporte de los niños para ir a la escuela pasa cada dos semanas

Jennifer y sus compañeros deben quedarse en el hospedaje por dos semanas y no pueden volver con sus familias. Ahora los familiares están pidiendo que su circulación sea cada una semana, así los niños pueden pasar sus fines de semana en sus hogares con sus seres queridos. “Justo anoche hablé con ella y extraña un montón pero le falta otra semana para poder volver a casa”, expresó la madre.

Los caminos del cerro no se encuentran en buenas condiciones. Foto: El Cordillerano

Además, explicó que su hija preferiría pasar más tiempo en su hogar y volver más seguido y dijo que su familia, cuando el camino lo permite, la va a buscar. “Lo que ya hicimos fue pedir el receso invernal extendido es decir que tengan cinco semanas de vacaciones en invierno como es en la escuela de Corralito, eso nos aliviaría mucho”, contó.