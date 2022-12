Zaira Nara hizo vibrar las redes al posar con un impactante vestido verde lleno de aberturas y escote pronunciado

Zaira Nara no deja de sorprender en las redes sociales, y es que en cada actualización que comparte se muestra con vestuarios que son tendencia dentro del mundo de la moda, o que llenan de elegancia y estilo Instagram al ser prendas tan características de la modelo.

Zaira Nara deslumbró con un look amarillo Foto: Instagram

Como ocurrió en esta ocasión en que colmó su perfil de elegancia y glamour al lucir un sofisticado vestido verde de larga extensión que llevaba un pronunciado escote en “V” y un gran tajo al costado del cuerpo que partía desde la cintura.

De esa forma, apostó por un look atrevido y sensual que cumplía con la temática navideña al llevar uno de los tonos característicos de la festividad en la tela, y desde la descripción del posteo abordó esa cuestión en la búsqueda de fomentar una interacción con sus seguidores: “Sigo viendo looks para navidad… Ustedes ya saben que se ponen mañana?”, y seguido anunció a quién pertenece la pieza que vestía: “Les dejo este vestido ideal de @libidotiendadedisenio”.

Zaira Nara enamoró con un sofisticado vestido verde. Foto: Instagram

Qué respuestas recibió Zaira Nara

En solo diez horas, la modelo logró juntar casi 390 comentarios llenos de halagos tanto de sus seguidores como de sus colegas: “De que planeta viniste nenaa”, “A vos nomás te queda así de lindo”, “Sí, me pondré feliz, de otra no me queda jaajaj”, “Que perfección de mujer”, “Que bien te sienta el verde Zaira”, “Soñado... quiero uno”.

El sensual look de Zaira Nara para navidad. Foto: Instagram

Pero, al mismo tiempo, su publicación logró juntar casi 85 mil corazones rojos, ya que parte de los millones de usuarios que la siguen prefieren expresar su agrado de esa forma.