Wanda Nara compartió con sus seguidores una foto luciendo su figura y quiso aprovechar para dar a sus seguidores algunos consejos para lucir espléndidos.

Más allá de tratamientos estéticos y cirugías, la esposa de Mauro Icardi detalló una lista de actividades que realiza o deja de lado dentro de su estilo de vida: “¿Compartimos secretos de belleza?”.

Wanda Nara compartió sus secretos y rutina de belleza. (Instagram/@wanda_icardi)

El listado de Wanda Nara comienza enumerando algunas recomendaciones: “Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel; utilizo por semana al menos dos o tres tipos de máscaras diferentes; no tomo alcohol, no fumo y no consumo gaseosas”.

La foto que compartió Wanda Nara luciendo su figura. Instagram/wanda_icardi

Otro de los secretos de la mediática se trata de una de las bebidas más populares debido a sus beneficios. “Tomo más de dos litros de té verde al día”, aseguró Nara en la publicación donde se la ve posando a la cámara mientras luce un conjunto de lencería en malla y en color rosa.

Una de las recomendaciones que no pasa desapercibida tiene que ver con las indicaciones médicas que recibe de especialistas: “Consumo muchas vitaminas diarias aconsejadas por mi dermatólogo y médico”.

Los consejos que dio Wanda Nara a sus seguidores. Instagram/wanda_icardi

No es la primera vez que Wanda Nara luce su figura en un conjunto de lencería transparente. En aquella oportunidad, la mediática lo combinó con el mismo peinado y unas extravagantes zapatillas deportivas, que lució posando frente al espejo.