Después de una semana cargada muchos eligen descansar durante el fin de semana. Sin embargo, Wanda Nara posó con un outfit escotado para entrenar y le consultó a sus 12.1 millones de seguidores qué opinaban.

Wanda Nara. Foto: Wanda Nara

“¿Hoy si o no?”, indagó la mediática a los usuarios de Instagram para saber si este sábado es un día de ejercicios o no.

Wanda Nara. Foto: Wanda Nara

A tan solo minutos de realizar el posteo, la rubia se llevó más de cien mil likes y respuestas de sus fans. “Hoy sí”, “Siii”, “No”, “Espectacular”, “Tremenda”, entre otros.

Wanda Nara y un outfit escotado para entrenar. Foto: Instagram/@wanda_

Su hermana, Zaira Nara, también dejó su opinión: “Hoy no”. Por otra parte, Adabel Guerrero expresó: “Hoy si”.

Wanda Nara y un outfit escotado para entrenar. Foto: Instagram/@wanda_

Wanda Nara abrió un segundo local de “Wanda Cosmetics”

Después de inaugurar “Wanda Cosmetics”, el local de cosméticos de su marca en el Abasto Shopping, Wanda Nara abrió uno más en Argentina, precisamente en el centro comercial Alto Avellaneda.

“Esto es gracias a ustedes. El team más hermoso de todos. No se imaginan las cosas que tenemos para este año. Hoy abrimos el segundo de muchos... pero no me puedo dejar de emocionar. No se imaginan la cantidad de gente que trabaja delante y detrás”, comienza diciendo debajo de un minivideo en el que se ve cómo se levantan las persianas del local.

Y agrega: “Somos una familia que crece y crece. Orgullosa y feliz, muy feliz. Nos vemos ahora tambiém em Shopping Alto Avellaneda”.