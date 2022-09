Wanda Nara conquistó corazones en Instagram con un vestido de red negro con brillos

Wanda Nara no deja de sorprender a sus fans cada noche con sus looks imperdibles y en tendencia. La empresaria no solo disfruta de estar en “¿Quién es la máscara?”, sino que está aprovechando para lucir sus mejores outfits.

En esta oportunidad, Nara decidió que era momento de utilizar un vestido de gala de alta costura. La mediática eligió una prenda en color negro, con abertura en una de sus piernas, estilo de red en el top y cargado de brillos en la pollera.

El look fue creado por el diseñador Fabián Zitta, a quien Wanda eligió a través de su posteo en Instagram con una frase: “Cuantos talentos increíbles en nuestro país, hoy vestida con un número uno”.

Wanda Nara eligió un vestido de un reconocido diseñador argentino. Foto: Instagram

El vestido de Wanda cosechó casi 300 mil corazones rojos en Instagram, además de elogios por parte de sus seguidores en la red social.

Wanda Nara lució un imponente vestido negro. Foto: Instagram

Para agregarle un toque de color y elevar su mirada, Nara apostó por unas sombras en tono azul, además de unos labios en tono nude.

Cómo saltó a la fama Wanda Nara

Cuando Wanda tenía 18 años, comenzó a frecuentar reuniones con jugadores de fútbol profesionales y en una de esas estaba Diego Maradona.

Los paparazzis captaron en una de esas reuniones a Wanda y fue ahí donde salieron a la luz fotos de la rubia usando, supuestamente, la ropa interior del exfutbolista. Estas imágenes dieron lugar a todo tipo de especulaciones sobre si existía alguna relación con el futbolista.