Wanda Nara se animó a un catsuit animal print y orejitas: “El gato está sobre la mesa”

Wanda Nara atraviesa un gran momento tanto en lo laboral como en lo personal. Mientras disfruta del éxito de su marca de cosméticos y de su participación en “¿Quién es la máscara?”, la empresaria se está adaptando a su nueva vida en Turquía, tras el contrato que firmó su esposo Mauro Icardi con el Galatasaray.

Sin embargo, más allá de todos los cambios en su vida, la rubia no pierde de vista a sus seguidores en las redes sociales, que día a día esperan por ver su contenido. Esta vez los sorprendió con un catsuit en animal print y orejitas: “The cat is over the table” (”El gato está sobre la mesa”), escribió en el epígrafe de la publicación que rápidamente consiguió miles y miles de likes.

Wanda Nara y su catsuit de leopardo

Cómo será la nueva vida de Wanda Nara en Estambul

Desde que su marido firmó contrato con el club Galatasaray de Turquía, la vida Wanda se trasladó a Estambul. Pese a su cambio de locación, la celebrity no descuidó ninguno de sus proyectos además de ponerse al hombro la mudanza de toda la familia.

Wanda Nara

A través de sus redes sociales contó que por ahora tienen previsto quedarse en la nueva ciudad por un año, es por eso que ahora viajó solo por un fin de semana. “Mudé a mi familia, presentación y contrato, busqué casas, me entrevisté con colegios. Dejé todo organizado y mañana inician las clases en Turquía. Y yo volviendo porque el lunes grabamos”, detalló.