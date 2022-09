Wanda Nara es uno de las personalidades argentinas que más llama la atención tanto dentro del país como a nivel internacional.

Es que el nombre de la empresaria ha sido tendencia en diferentes oportunidades a lo largo de los años, ya sea por sus emprendimientos o por sus polémicas. Sin embargo, en Vía País te contamos cinco cosas que seguramente no sabías sobre Wanda Nara.

Wanda Nara tiene 14.7 millones de seguidores. Foto: Dua Lipa

Cinco cosas que no sabías sobre Wanda Nara

Cómo se enamoraron Wanda Nara y Mauro Icardi

Mucho se ha hablado sobre la historia de Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López. Sin embargo, sobre el detalle que menos se ha hecho tiene que ver con cómo nació el amor entre la rubia y su actual esposo.

El 17 de noviembre de 2013 se conoció un tuit que publicó Wanda donde aseguró: “Mi historia es solo mía, puedo contar o no lo que a mí me parezca. Les aseguro que si supieran la historia, nadie dudaría un segundo mi decisión”.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Tiempo después, fue la misma biografía de Icardi la que reveló la verdad de cómo comenzó todo: “Antes de irme a una gira de amistosos en Estados Unidos recibí un mensaje de Wanda. Me sorprendió porque por lo general yo hablaba con Maxi. Me pidió si podía conseguirle un iPad de Estados Unidos porque aún no había llegado a Italia. El episodio me hizo pensar, ¿quiere la tablet o está buscando una excusa para ponerse en contacto conmigo?”, reveló.

Cuánto ganaría Wanda Nara por mes

Wanda no solo es la manager de Mauro Icardi, sino que ha creado sus marcas de vestidos de baños y maquillaje.

Es por eso que según Mauricio D’Alessandro, Wanda gana mensualmente más de 262.500 euros. “Wanda Nara es un ejemplo para mirar en los libros de estudio. Mauro Icardi debe ganar 500.000 dólares mensuales. A Wanda le tocan 250. Más, los 12.500 que le paga Maxi por los tres hijos. Ella termina ganando más que Icardi”.

Wanda Nara recibe varios ingresos. Foto: Wanda Nara

Si a estas sumas se le agrega lo que Wanda gana por publicidad en sus redes, además de las campañas en las que suele participar, sus empresas de moda y belleza y sus participaciones en televisión tanto en programas como entrevistas, la cantidad puede aumentar.

Qué pasó con la empleada de Wanda Nara

El nombre de Wanda Nara volvió a quedar en medio de la polémica luego de que María Carmen, empleada de la familia Icardi Nara, asegurara que la llevaron a Europa con falsas promesas de trabajo. Y, como si eso fuera poco, se le adeuda los pagos de los últimos tres años. Esto luego fue desmentido por la misma mujer, además de que Wanda mostró pruebas sobre los pagos y aseguró que le haría un juicio en Italia.

Wanda Nara enfrenta un conflicto con su empleada

Cómo se enteró Wanda Nara de la China Suárez y Mauro Icardi

El Wandagate llamó la atención de todos. Es que los mensajes que la China Suárez y Mauro Icardi se enviaron para pactar un encuentro en París sorprendieron a todos.

Wanda le encontró mensajes a Mauro Icardi en la aplicación Telegram con la actriz, además de que las sospechas iniciaron por un par de “me gusta” en Instagram.

Wanda Nara y China Suárez Foto: Instagram

Sobre el día de su encuentro, según contó Yanina Latorre en “Los ángeles de la mañana”, un amigo de la China Suarez le habría mandado a Wanda un mail para contarle los detalles del encuentro. Esta persona también la llamó, y le reconoció que fue Icardi quien le compró los pasajes a la joven y pagó el lujoso hotel.

Cómo fue el gran salto a la fama de Wanda Nara

Cuando Wanda tenía 18 años, comenzó a frecuentar reuniones con jugadores de fútbol profesionales y en una de esas estaba Diego Maradona. Los paparazzis captaron en una de esas reuniones a Wanda y fue ahí donde salieron a la luz fotos de la rubia usando, supuestamente, la ropa interior del exfutbolista. Estas imágenes dieron lugar a todo tipo de especulaciones sobre si existía alguna relación con el futbolista.