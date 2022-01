Wanda Nara sabe cómo posicionarse y alcanzar la fama. Desde sus inicios, cuando dijo que había tenido un affaire con Diego Maradona a triunfar como empresaria en el exterior. Uno de sus secretos salió a la luz por medio de Luis Ventura, quien como fueron sus comienzos en Europa.

El look de Wanda Nara para su cumpleaños en Argentina. Foto: Gentileza Instagra

En “A la tarde” (América), el periodista recordó que con Jorge Rial lanzaron a la mediática a la popularidad con tapas y notas en Paparazzi e Intrusos. En medio de una charla en la que hablaron también sobre su fortuna como mánager de Mauro Icardi, Ventura reveló un insólito dato.

Los inicios de Wanda Nara. Foto: A24.

“No me extraña en Wanda porque aquí hay una limpieza, un ordenamiento en la manera de presentar los productos, en este caso calzado y carteras”, expresó Ventura sobre el impresionante guardarropa de la rubia y agregó: “Pero recuerdo la época en la que ella no tenía tanto dinero, en la que ni siquiera tenía una computadora portáti”.

Wanda Nara y Maxi López.

“Cuando Wanda se va con Maxi López, en sus primeras incursiones se hacía fotografías frente a grandes castillos y palacios haciendo creer que ella vivía ahí. Y mandaba el material para Argentina y las revistas glamorosas lo publicaban como ‘la nueva casa de Wanda Nara’”, aseguró.

Wanda Nara mostró los cuatro autos que guarda en su garaje

“Y no solo eso, también se fotografiaba con coches de alta gama, y de buenas a primeras salía el dueño del vehículo a decirle ‘señorita me está rayando el auto’. Y ella se hacía la foto y le rayaba el coche, pero no le importaba porque mandaba las fotos para acá y le hacía creer a todo el mundo que tenía el último modelo y no tenía un carajo”, finalizó.