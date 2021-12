Wanda Nara despierta la atención con cada una de sus declaraciones y publicaciones que realiza. Después del escándalo del año, que tuvo a la China Suárez como la tercera en discordia entre ella y Mauro Icardi, despertó los rumores de embarazo con una InstaStorie.

Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran románticos en las redes sociales. Foto: Instagram/M

“Continuará”, escribió sobre un posteo que realizó, el cual tiene varias imágenes que detallan el paso del tiempo y el crecimiento de su familia.

Wanda Nara y Mauro Icardi ¿agrandan la familia?

En la parte superior, aparece sola con el jugador del PSG, mientras que debajo hay una fotografía en la que están los dos rodeados de los tres hijos que tuvo con Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto.

En la siguiente aparece Francesca, la primera de Icardi y se suma Isabella. Tras el posteo, se especuló que la mediática estaría esperando a su sexto hijo.

El drama de Andrés Nara, ni Wanda ni Zaira lo saludaron para su cumpleaños

Wanda y Zaira pasaron Navidad en familia, pero hubo un gran ausente en la noche del 24. Su padre, Andrés Nara, no solo no recibió un saludo para las fiestas sino tampoco por su cumpleaños, el cual fue el mismo día.

Andrés Nara y su novia.

En una charla con Pia Shaw para “Los Ángeles de la mañana”, el mediático comentó que le envió un mensaje a sus hijas, pero que no obtuvo respuesta.

“Me pareció raro porque el 24, el día de Navidad, fue su cumpleaños y no hubo mensaje de sus hijas. Acá me dice que no hubo saludo ni de Zaira ni de Wanda, que mandó audios pero que ninguna lo saludó ni por su cumple ni por las fiestas”, indicó la panelista.